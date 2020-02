Razones por las que la gente abandona Facebook

Es una tendencia presente desde que Facebook se vio expuesto con el escándalo sobre Cambridge Analytica. Pero no todo es preocupación por la privacidad.

¿Por qué la gente abandona Facebook? Parece ser una duda que nos planteamos en algún momento quienes nos topamos con algún conocido en la vida real que pronto se ha exiliado de la red social más popular del mundo.

En su punto más climático, al cierre de 2019, la plataforma acumuló un total de 2.450 millones de cuentas activas al mes. Lo que representaría el equivalente a cerca del 32% de la población mundial. Si cada cuenta fuera un individuo.

Es una cifra considerable, pero aún así todos conocemos a alguien que ha abandonado Facebook, y cuando le preguntamos sobre las razones parece que siempre existe una amplia variedad de motivos. Pocos relacionados con escándalos recientes en la red social.

El asunto con Cambridge Analytica y la exhibición del poco interés por proteger la privacidad de sus usuarios demostró que esta plataforma no es tan inocente como aparentaba.

Sin embargo existe piezas, tanto estadísticas como de opinión que demuestran que los motivos para abandonar esta red serían bastante amplios.

Por ejemplo, en 2018 se realizó una encuesta nacional en Estados Unidos (vía Business Insider), en donde se descubrió que el 9%, osea prácticamente uno de cada diez, de los participantes ya habían eliminado su cuenta de Facebook.

El estudio en paralelo reveló que cerca del 35% de los participantes en ese momento gastaban menos tiempo dentro de la plataforma. Lo que se mostraba como un reflejo de una clara inclinación por dejar de depender tanto de la red.

En el otro espectro, no hace mucho se publicó en The Conversation un artículo titulado Why people leave Facebook – and what it tells us about the future of social media [Por qué la gente deja Facebook (y qué nos dice esto sobre el futuro de las redes sociales)].

El texto, redactado por Mark Whitehead, narra la crónica del individuo entre sus redes de contactos que han eliminado su cuenta de la red social.

Para descubrir que el asunto de Cambridge Analytica y la privacidad de la información no es un asunto de tanto peso. Por el contrario, la saturación de información, el hecho de tener demasiados contactos, y el temor por las repercusiones de publicaciones más antiguas serían los principales factores para salir de la plataforma.

En conclusión, todo apunta a que se trata de una tendencia con varios matices detrás. Pero que difícilmente se volverá una oleada masiva de abandonos.

Por York Perry