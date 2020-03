Piñeiro clausuran un supermercado chino por no cumplir la cuarentena

Un supermercado chino que se encuentra en la localidad de Piñeiro, Avellaneda, fue clausurado preventivamente por el municipio local, luego de que una vecina denunciara en la comisaría que dos ciudadanos chinos que ingresaron al país incumplían con los protocolos sanitarios.

Así la abogada Natalia Torres residente en el barrio de Piñeiro, asumió el compromiso de poner en conocimiento de las autoridades las irregularidades de dos ciudadanos chinos que regresaron al país y se negaron a cumplir con la cuarentena.

En el ex super «fox» de Av Galicia e/ Mendoza y Humberto Primo. No quieren hacer cuarentena. Llame al 148 y morí en la línea, no atienden.

Había posteado la joven antes de hacer una denuncia penal en la comisaría 2da de Avellaneda, finalmente el día 16 de marzo la justicia ordenó la presencia de la policía y médicos del SAME, junto a inspectores municipales que procedieron a clausurar el lugar.