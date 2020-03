Pastas La Buena de Dios, denuncia y desmentida

Una denuncia de un supuesto empleado de la fábrica de pastas La Buena de Dios, generó alarma entre los vecinos de Gerli, muchos de ellos clientes desde hace años del local que se encuentra en la calle Heredia 1482, el aviso se viralizó por las redes sociales y más tarde alguien que dijo ser parte de la familia denunció que la noticia era falsa aunque sin nada que demuestre que no realizaron viajes.

Cada uno sabrá si cree o no, de por sí los dueños de la fábrica no suelen respetar las normas de convivencia y tránsito, suelen ocupar gran parte de la calle Elizalde cuando descargan mercadería fuera del horario permitido, no suelen entregar ticket por las compras realizadas y ya se ha denunciado anteriormente falta de higiene.