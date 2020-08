Paritarias: Camioneros acordó 30% por un año y en cuatro cuotas

El sindicato quería 25% pero para un arreglo corto, de seis meses. Los tramos, no acumulativos, se pagarán 8% en agosto, 7% octubre, 8% en febrero y 7% en abril. El convenio rige hasta el 30 de junio de 2021.

El sindicato de Camioneros (SiChoCa) acordó hoy un aumento salarial de 30% por un año, en cuatro cuotas no acumulativas y con una cláusula de revisión salarial, no aumática ni gatillo, en febrero de 2021. Para ese mes, el gremio y las cámaras pactaron volver a reunirse y analizar el cuadro inflacionario y ver si se ajusta o no a lo convenido.

El sindicato que dirigen Hugo y Pablo Moyano no pudo imponer su planteo de un acuerdo más corto, de seis meses, para el cual habían reclamado un 25%. La idea del gremio era que el 25 rigiera para julio-diciembre y en enero volver a juntarse para discutir el siguiente tramo de seis meses.

Fuentes gremiales informaron a El Cronista que, con la firma de esta paritaria, el piso salarial básico para el sector logístico va a superar los $ 60.000, pero «llega a bastante más si se consideran otros adicionales de convenio, como larga distancia, transporte de productos peligrosos (combustibles, por ejemplo). «En estos casos, casi se duplica ese piso», subrayaron las mismas fuentes.

La paritaria de Camioneros cerrada hoy supuso, además, el estreno de una nueva configuración del entramado patronal con el que negocian los Moyano. Del otro lado de la mesa ya no estuvo sentada sólo la poderosa cámara Fadeeac (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas), que de hecho aún no firmó, sino que el acta lleva por ahora las firmas de Faetyl (Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística), un desprendimiento de empresas que estaban en la anterior , y de Catac (Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas).

Voceros que siguieron de cerca la negociación anticiparon que Fadeeac podría firmar esta misma tarde.

Tras el acuerdo, el adjunto del sindicato, Pablo Moyano, declaró: «Este acuerdo de paritarias es un reconocimiento a los trabajadores esenciales que durante la pandemia no pararon de llevar adelante sus tareas».

En su comunicado, el sindicato informó que en el acuerdo también «se confirmó el bono de fin de año», aunque aún no trascendieron las cifras. Desde el sector empresario, en tanto, negaron que se haya firmado el bono. «No hay nada en el acta. Obviamente que, si a fin de año, las cosas están bien, van a venir por él, y si las cosas estan muy mal, les diremos que no se puede».

La tradición en las paritarias de Camioneros y las cámaras del transporte es que el bono nunca se consigna en el acta, pero prácticamente todos los años se negocia a fin de año un monto, para cobrar en enero, recordó un negociador.

El año pasado el bono fue de 20.000 pesos y se pagó en cuatro cuotas de 5.000, la úiltima de las cuales fue en abril de este año.