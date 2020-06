Orlando Machado (SECLA): “Hemos tomado todas las medidas de protección desde el comienzo de la Pandemia”

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda, Pedro Orlando Machado, habló en el programa SECLA TV y en «De Cultura y Trabajo» por FM SECLA 106.1. La situación de los trabajadores mercantiles en el contexto de Pandemia; las medidas de seguridad y la actividad mercantil; el estado de la obra social, entre alguno de los temas tratados.



“Tomamos la medidas de protección rápidamente, seguimos a rajatabla los protocolos que primero hicimos nosotros y obviamente tomamos de los ministerios de Salud de la Provincia y Nación. En nuestras instalaciones desde el comienzo establecimos el uso de barbijo, la instalación de vidrios, acrílicos y protecciones para los compañeros que estuviesen con atención al público”, explicó Machado.



“Entre Lanús y Avellaneda tenemos 50 consultorios de atención médica, que con todas estas medidas, hemos tenido muy buenos resultados. Por suerte no tuvimos ningún caso positivo de Coronavirus”, agregó.



Consultado sobre sobre el desarrollo de la actividad mercantil en los distritos donde tiene representación gremial indicó que “tenemos una muy buena cantidad de empresas abiertas en la zona. Con los supermercados y empresas como avícolas, ferreterías y perfumerías, que estuvieron abiertas desde el principio. Tuvimos que movernos muchísimo desde los primeros días para garantizar la situación de los trabajadores”.



En relación con las medidas sanitarias valoró contar con un “cuerpo de delegados muy importante y activo. A través de ellos pudimos masificar los protocolos. Afortunadamente tampoco tenemos que lamentar contagiados en supermercados. Sólo tenemos tres trabajadores que se contagiaron y son de otro tipo de comercios”.



“Todos los supermercados han tenido una actitud responsable, nosotros también hicimos que se respetaran los protocolos. Tuvimos al comienzo una pulseada con COTO, pero por suerte fue razonablemente saldada”, contó el referente de los trabajadores de Comercio.



A su vez, señaló que el gremio está atendiendo también la situación de los numerosos jubilados del gremio. “Aplicamos más de 2500 vacunas sobre todo a los adultos mayores. Los priorizamos a ellos y a las personas con algún riesgo”.



Sobre como afectó la Pandemia en el propio en la economía y las actividades del propio gremio apuntó: “Nos afectó un poco, pero hacemos una administración muy austera, estamos pagando el 100% de los salarios y ya tenemos los recursos para pagar el aguinaldo. Hoy la mayoría de los trabajadores están llevando adelante sus tareas por teletrabajo. Estamos cumpliendo con los afiliados en los servicios de farmacia, reintegros y entrega de ajuares, anteojos, pañales”.



SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA



Ante la consulta sobre el desarrollo de la Pandemia y sobre cómo afecta al país se mostró optimistas. “Si actuamos con responsabilidad, creo que el Gobierno lo está haciendo, vamos a salir bien parados. Vamos a tener que seguir usando los protocolos correspondientes”.



«En Lanús y Avellaneda estamos hablando para la reapertura gradual de los comercios. Muchas PyMES están atravesando momentos durísimos. Vamos a acompañar los pedidos de apertura de comercios que están muy afectados, que puedan abrir para que empiecen a tener actividad”, propuso.



LA OBRA SOCIAL: “ESTAMOS EN UNA MALA SITUACIÓN”



Machado calificó como “muy mala la situación de la obra social, pero no por culpas propias. Nos desfinanciaron y nos dejaron en la ruina”. “Hay un problema que yo expliqué en otras oportunidades con los monotributistas por los bajos montos que aportan por el servicio y que no se le permite a las obras sociales aumentar. Hoy estamos en 700/800 pesos por mes, ni hablar de los monotributistas sociales que pagan aún menos. Un empleo de Comercio con un sueldo promedio de 35.000 pesos hoy aporta 3.200”, explicó.



“Hoy, gracias a la infraestructura que dan las obras sociales, el Estado puede atravesar la Pandemia con tranquilidad. Ojalá que este Gobierno cambie la política y permita subir el aporte. Hay que comparar con las prepagas, ahí no hay una cuota menor a los 8.000 o 10.000 pesos por mes”, detalló. “En la Salud gran parte de los insumos tiene precios dolarizados como medicamentos y prótesis. Además, también tenemos los amparos para cubrir tratamientos muy costosos que son imposibles de afrontar”, explicó.



“Hoy han liberado algunos de los fondos que son aportes de las obras sociales. Son fondos que en la época de Cavallo como ministro de Economía retuvo en AFIP y de ahí redistribuir entre los gremios. Lo hicieron para disciplinar con el Fondo de Redistribución que hay que recordar son aportes de los trabajadores y plata de las obras sociales”, concluyó.



SECLA