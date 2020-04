No recibió atención médica porque “no calificaba para Covid-19” y murió

A lo largo de una semana, Liliana Giménez fue contando en las redes sus síntomas similares al Coronavirus y cuando finalmente fue ingresada, falleció.

Durante 9 días, Liliana Giménez fue contando a través de su cuenta de Twitter que no se sentía nada bien y que incluso tenía fiebre. Sin embargo, aseguró que no la quisieron atender ya que “no calificaba para Covid-19”. La mujer falleció y aún no se confirmó si tenía Coronavirus o no.

Liliana Giménez, de 44 años vivía en el departamento de Punillo, provincia de Córdoba, y tenía dos hijos. El pasado 39 de marzo, comenzó a relatar en su cuenta de Twitter que “no se sentía bien” y que tenía fiebre. “38,3 hasta luego amigos, los quise”, escribió.

Dos días más tarde, volvió a utilizar las redes sociales y actualizó su estado de salud: “Anoche 39,6 pese al paracetamol. Dice al Apross (Administración Provincial del Seguro de Salud) que aumente la dosis pero que no vaya a los centros de salud. No califico para Covid- 19 ni Dengue”.

Los días pasaban y el 4 de abril, Liliana escribió: “Ocho días de fiebre me llevó que un médico se acercara. Por tema de Coronavirus si tenés fiebre, esperá por otros síntomas y estamos esperando”.

Finalmente, la mujer fue diagnosticada con “amigdalitis”. “Te multan acá si salís con fiebre y más si tenes tos, ponele”, escribió y agregó: “O sea que quedas a la buena de Dios”.

El último mensaje de Liliana en la red social fue el 6 de abril cuando escribió: “Después de 9 días de agonía por el sistema de salud, finalmente me llevan a internar. Besos a todos”. La mujer de 44 años fue internada e incluso debieron colocarle un respirador.

Pero para ese momento no se podía hacer nada y murió horas más tarde en un hospital de Villa Giardino, Córdoba. Sin un diagnostico claro, Liliana nunca fue testeada por Coronavirus y fue únicamente medicada con paracetamol.