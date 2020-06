Morón: Graves denuncias por irregularidades en las cuentas que dejó CAMBIEMOS en el municipio

Proveedores fantasma y compras que nunca llegaron a destino, el legado de Cambiemos en Morón.

El Concejo Deliberante de Morón rechazó la última rendición de cuentas del ex intendente Ramiro Tagliaferro y detallaron:

– «Encontramos empresas fantasma proveedoras del Estado y deudas por más de 1400 millones de pesos, entre las que se encuentra el caso de la recolección de residuos»,

La jefa del bloque del Frente de Todos, Paula Majdansky, detallo algunas de las irregularidades que encontraron en el último ejercicio de la administración de Cambiemos y . recalcó el secretario de Gobierno del municipio, Diego Spina:.

– «Vamos a ir a la Justicia en cuanto el Tribunal de Cuentas se expida. Hay sobrefacturación y empresas fantasmas,

Afirmó la legisladora Majdansky luego de que el Concejo Deliberante de Morón rechazara la rendición de cuentas del último año de la gestión que encabezó el macrista Tagliaferro entre 2015 y 2019:

– «Descubrimos empresas que aparecen como proveedoras del Estado que no tienen declarado ningún empleado. Entendemos que son empresas fantasma de amigos del ex intendente. Con respecto a las deudas vemos un patrón, porque las fechas en las que se dejó de abonar coinciden con las fechas posteriores a las elecciones primarias (PASO). Vemos que hubo una intencionalidad y complicidad pensando que iban a poder dar vuelta el resultado y todo concluyó en una gran deuda para los vecinos de Morón. Es el primer año que podemos revisar bien las cuentas. Los años anteriores nos daban solo dos horas para verificar gastos y empresas».

El Concejo de Morón sesionó el viernes respetando los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. La sede fue el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere para garantizar el distanciamiento social obligatorio. Los concejales que responden a «Juntos por al Cambio resolvieron» no asistir. Como cada año, los intendentes deben presentar un balance de gestión para someterlo a la opinión del Concejo Deliberante.

Los legisladores municipales encontraron:

– «la contratación a empresas fantasma o sin empleados, el pago de cuantiosos recursos a compañías sin trayectoria, cuyos titulares tienen vínculos directos con funcionarios de Tagliaferro, la compra de mercadería, equipos o insumos hospitalarios que nunca llegaron al destino previsto y la asignación de voluminosas pautas publicitarias a portales de internet inexistentes, entre muchas otras malversaciones escandalosas del erario municipal»,

Explicó Spina, titular de la cartera de Gobierno del municipio que encabeza Lucas Ghi.:

– «De los 5 mil millones de pesos de gasto, 1400 son deudas que dejó el intendente de Cambiemos. Encontramos una deuda de quince semanas con la emprera Urbaser, que equivale a 600 millones de pesos»,

Afirmo por su parte el legislador Spina, apuntando a una de las deudas más abultadas que dejó Tagliaferro.

«Uno de los puntos que generó indignación en el bloque del FdT fue la compra de 21.459 medicamentos e insumos a la empresa DNM Farma SA», que estaban destinados al Hospital Municipal Ostaciana Lavignolle. Pero la compra no se entregó en el nosocomio –como se establecía en la licitación–, sino en un domicilio del centro de Morón».

Con respecto a las empresas fantasma, el municipio informó que:

– «En 2019 se compraron por casi 11 millones y medios de pesos alimentos secos y frescos,y leches para el Hospital de Morón, golosinas, y víveres para el Concejo Deliberante y alimentos para mascotas a una empresa cuyo titular es Franco Favini Ragone. Se trata de un amigo de funcionarios de Tagliaferro, cantante del grupo «Destino San Javier» y heredero del histórico Trío San Javier». Según surge de los datos proporcionados por los legisladores, la empresa no tiene depósito ni empleados y presentó domicilio en un departamento de Lavalle al 1500, en la zona de Tribunales en Ciudad de Buenos Aires. También se expuso el caso de «la proveedora» Marta Inés Gómez, esposa de un vecino presentado como mayor contribuyente por el gobierno de Tagliaferro, que proveía alimentos y «no tiene empleados, ni habilitación municipal, ni registra pago de tributos»

Aseguró Majdansky:

.- » Morón tiene tradición en la compra de productos a empresas del municipio. Tagliaferro cambió rotundamente esto para beneficiar a sus amigos. Antes los chicos en las escuelas recibían pan o facturas de panaderías de la zona. A partir de Cambiemos reciben una madalena que se les compra a conocidos del ex intendente en la Ciudad de Buenos Aires. No vinieron a gobernar, sino a administrar y a achicar el Estado. Hubo mucho gasto en propaganda y poca inversión en Salud y Educación».

El secretario de Gobierno destacó que

– «a partir de que el Tribunal de Cuentas se expida haremos una presentación penal para que los responsables asuman sus responsabilidades»