Mendoza: El ex gobernador Cornejo (UCR) lo custodian 24 policías, con un costo provincial de $3 millones

El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, goza de una cuantiosa custodia integrada por 24 policías, que le cuesta al Estado mendocino una cifra extraoficial de 3 millones de pesos anuales, según denunció la senadora provincial del Frente de Todos-PJ, Florencia Canali.

La legisladora, además, aseguró que el gobernador actual, Rodolfo Suárez, dio a conocer una resolución cuando se hizo pública la denuncia. «La custodia para ex gobernadores no existía. Ahora aparece una resolución que en enero de 2020 crea la custodia solamente para ‘ex gobernadores con cargos electivos vigentes’; es a medida de Cornejo», indicó Canali, entrevistada en el programa Detrás de las Noticias (Somos Radio AM 530, Buenos Aires).

La resolución, indicó Canali, tiene fecha de enero pero fue publicada dos días después de que ella elevara un pedido de informes, el 19 de abril, sobre el gasto que implica para el erario público la custodia para el diputado nacional. «Sabemos -de manera extraoficial- que cuesta 3 millones al año, pagada por todos los mendocinos, pero estamos esperando los informes oficiales», aseveró la senadora.

«Es grave y preocupante que haya una resolución a medida y a posteriori, se parece mucho a un privilegio», remarcó Canali en su cuenta de Twitter, en la que publicó los documentos que respaldan su denuncia.

Además, según el portal La Política Online, una comunicación interna de las fuerzas de seguridad mendocinas actualizó ese requerimiento especial para Cornejo recién hace dos días.

La custodia para exgobernadores no existía. Ahora aparece una resolución que en enero de 2020 crea la custodia solamente para «exgobernadores con cargos electivos vigentes» Grave

El ex gobernador mendocino, por su parte, consideró que dicho gasto público estaría justificado porque él no es un ciudadano común: «Es obvio que un gobernador que ha cesanteado a varios comisarios y ha sido jefe de la Policía no es un ciudadano común».

El portal El Otro especificó cómo es el sistema de custodia con el cual goza Cornejo: 8 agentes asignados por día que se desempeñan bajo la modalidad 24×48 (es decir, un día completo y dos de descanso), lo que resulta en un recurso destinado de 24 policías por semana.

La preocupación del mandamás radical por la seguridad podría estar relacionada con incidentes delictivos de años atrás. Uno de los numerosos negocios de su hijo y ascendente empresario Lautaro -quien ocupa el domicilio familiar como sede para sus emprendimientos-, fue violentado en mayo de 2016, en pleno mandato de Cornejo. Similar situación padeció «Caléndula», el restaurante de su esposa, ya en el final de su administración, en octubre del año pasado.