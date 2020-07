Maximiliano Hernán Gallucci mucho por ocultar

El concejal de Avellaneda que representa a Juntos por el Cambio, parece que tiene mucho que ocultar y que mejor que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para encubrir algunas cuestiones éticas de los miembros de su espacio político, esos mismos que se vendieron como el CAMBIO y la transparencia en la política.

Uno de los ejes principales del discurso de Mauricio Macri siempre fue la TRANSPARENCIA y la necesidad de un Estado eficiente donde no haya empleados de más viviendo de la cosa pública, porque según Mauricio Macri sobraban empleados en los cargos públicos y eso además de afectar la economía débil, en muchos casos representaban designaciones políticas por favores o por meter familiares.

En Avellaneda el ex candidato a intendente Luis Otero, que sigue en campaña suele insistir con estos preceptos, pero a es una enorme hipócrita o un incapaz para ocupar un cargo público porque no está informado.

Si designar en la función pública a quien no está capacitado o bien no debería hacerlo es malo, que Larreta, Macri u Otero me expliquen entonces la situación personal del concejal Maximiliano Hernán Galucci, el cual además de cobrar un sueldo como concejal, tiene un cargo de Subgerente de la Obra Social Personal de Seguridad Pública, es decir, Policía de la Ciudad de Buenos Aires, una obra social de la que me voy a ocupar en otro momento, pero que suma reclamos y es una especie de ente ficticio que solo firma convenios con obras sociales como OSDE, pero no posee una estructura propia para atender a los afiliados.

Hoy lunes 27 de julio de 2020, Sebastián Fernández, Director General del Ministerio de Hacienda y Finanzas me notifica de que el señor Maximiliano Hernán Gallucci se opuso a la información solicitada invocando la Ley 104 de Acceso a la Información, es decir, este personaje de dudosa ética y moral, que entre otras tropelías en la Administración Pública fue nombrado en la Superintendencia de Salud luego de que perdieran las elecciones Macri y Vidal, mientras era Gerente de la UDAI Avellaneda, es decir, parece que un sueldo público no le alcanza al muchacho que alguna vez militó definiéndose como «soldado» en La Cámpora, tiene mucho que ocultar, así que cuando usted crea que vota bien, en contra de los «ñoquis» sepa que hay personajes como Gallucci que mirando su Homebanking se deben reír de su ingenuidad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw