Maximiliano Gallucci otro impresentable del circo

Y mientras los vecinos sufren el temor de la inseguridad, los políticos de Avellaneda no paran de hacer declaraciones ridículas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, no se les cae una idea que no sea la de confrontar como niños acusándose de mentir.

Si hay políticos ridículos son los que forman la coalisión de Juntos por el Cambio, que no tienen un solo concejal y referente que pueda opinar con seriedad sobre seguridad, por eso es llamativo que Gallucci se anime a hacerlo. Mucho menos si tenemos en cuenta que su «madrina» es la multidenunciada senadora Gladys González.

“Avellaneda tiene una ola creciente de inseguridad producto de la desinversión del Municipio en este tema y queremos llevar a cabo este proyecto porque entendemos que uno de los blancos más grandes que existen son los alumnos, docentes, auxiliares y padres en los momentos en que van y salen del colegio”, explicó.

El pez por la boca muere dice el refrán y Gallucci parece haber agotado todas sus vidas en una sola entrevista, su plan de senderos seguros es la muestra más evidente de que opina de lo que no sabe, pero peor aún, demuestra sin discusiones que su bloque son un conjunto de ignorantes en la materia y que sus proyectos además de ridículos son ineficientes.

Semejante propuestas son el producto de políticos y asesores vagos, que no se informan cuando no saben, los corredores seguros no han sido efectivos en ningún lugar del mundo en que se implementaron si de bajar los índices de inseguridad se trata. Por otro lado, el propio concejal demuestra por sí mismo no estar informado sobre los delitos que se comenten en Avellaneda, ya que los robos a alumnos o padres representan alrededor de un 5% y de ese porcentaje bajo un 4% corresponde a colegios privados.

El resto de sus declaraciones sobre el financiamiento de las obras, quejándose de que en Avellaneda muchas obras se hicieron con aportes de la provincia, que alguien le avise al muchachito que dejaron de ser gobierno y que el saber administrar es también un mérito, muchos municipios incluso de Cambiemos, no hicieron obras y se desconoce el fin que tuvieron, con esto no defiendo la gestión de Jorge Ferraresi como si fuera de excelencia, ya que hay mucho por criticar o investigar, pero uno espera como vecino de los representantes de la oposición algo serio y no que hagan entrevistas ridículas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw