Maximiliano Gallucci, el culto a la hipocresía

Si existe alguien que en la política local de Avellaneda se puede decir que es un exponente de la hipocresía es el concejal de Juntos por el Cambio Maximiliano Hernán Gallucci, un ex miembro de La Cámpora que era muy activo en redes sociales afirmando que era un soldado de Cristina por el ejemplo de Néstor que dejó su vida por los argentinos.

Cuesta creer en alguien que afirmaba tener esas convicciones que de un día para otro se sumara a las filas de la hoy senadora provincial Gladys González, una polémica y multidenunciada política del PRO puro.

Cada aparición de Gallucci es una muestra también del periodismo mercenario que tenemos en la región, donde se publican notas como si de publicidad se tratara sin ningún rigor periodístico, así se desinforma a los vecinos y los políticos sin escrúpulos gozan de la impunidad de que no se recuerde quienes son.

Ya vamos a hacer un informe completo sobre Maximiliano Gallucci y sus «ocupaciones» algunas incompatibles con la función pública, pero hoy me voy a limitar a sus últimas afirmaciones.

Maximiliano Galucci renovó críticas al gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof al sostener que los municipios “son rehenes de la no política sanitaria de la provincia”.

“En la Ciudad están yendo a buscar el virus con testeos rápidos, a las fuerzas policiales le hacen testeos, también a los médicos cada 15 días. En cambio en la provincia no hay ni protocolos, entonces es mucho más difícil”

Cuando Gallucci afirma que los municipios son rehénes de la NO POLÍTICA SANITARIA, vuelve a mostrar su única condición conocida en la política, la mentira, él y sus compañeros de espacio político, por respeto a los muertos deberían hacer silencio, solo un tonto o ignorante defendería la gestión de salud del gobierno de María Eugenia Vidal, por eso es importante no dejar pasar estas cosas porque de lo contrario nos dejamos contar una historia que no es real.

Ante un gobierno débil y sin experiencia, Alberto Fernández debuta en la función ejecutiva y nada menos que como presidente, mientras Axel Kicillof lo hace como gobernador de la provincia más importante, en medio de la Pandemia, sus equipos de trabajo pero especialmente de asesores dejan mucho que desear, así, la oposición se agranda, los desafía y hasta se dan el lujo de mentir y nadie mejor para eso que un tipo como Gallucci.

Es sorprendente que alguien con su formación profesional y la capacidad de hacer una carrera en tiempo record, tenga a la vez cero creatividad para hacer declaraciones que parecen elaboradas por un adolescente.

Eso sí, tiene la habilidad para intentar generar discordia, cuando dice que como opositor, podría criticar la gestión de salud de Jorge Ferraresi, pero entiende que este es uno de esos rehénes del gobierno de la provincia, está jugando el juego de la política, conoce muy bien a Ferraresi y Ferraresi lo conoce muy bien a él.

Coincido en que no se puede sostener una cuarentena si no hay controles, si los negocios no habilitados abren igual y sin potocolos poniendo en riesgo la salud de los vecinos, pero también se exponen y exponen a los vecinos los que acompañan a la concejal Silvia Diana violando la cuarentena, violando el distanciamiento social para hacer clientelismo. La pifia cuando dice que hay que permitir la apertura con protocolos, digo, este concejal, ¿vive en un termo?, que alguien desconozca los costos de los materiales para prevención en la cuarentena es entendible, pero no viniendo de un personaje como Gallucci, que entre sus múltiples funciones está vinculado a una obra social de salud.

En conclusión, mi estimado Maximiliano Hernán Gallucci, deje de subestimar la memoria y la inteligencia de los vecinos, ponga su empeño de trabajo en Avellaneda o renuncie y deje que otro le dedique tiempo mejorar las condiciones de vida de los vecinos, le digo esto, porque es imposible que una persona sea eficiente con varios cargos y funciones, entiendo que son tiempos difíciles pero le recomiendo que recuerde la definición de la palabra ÉTICA.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw