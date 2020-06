María Laura Garibaldi y la salud pública

La concejal por el Frente de Todos, María Laura Garibaldi, tuvo una posición muy coherente al opinar sobre la elevada tasa de contagios en el partido de Avellaneda y la posible vuelta a una cuarentena de fase 1.

Luego de varios años de errar los discursos y las medidas como funcionaria, parece que la abogada y concejal Garibaldi, entendió la gravedad para la salud pública que implica el incumplimiento de las medidas de cuarentena y distanciamiento social.

si está en juego la salud” hay que volver a la fase uno del aislamiento y pidió que la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires tomen las decisiones en conjunto. Además, remarcó que “lo más importante es cuidar las vidas, porque lo económico se puede recuperar”.

“Teniendo en cuenta la situación actual respecto de la cantidad de contagios y si vemos que está en juego la salud de la gente, no me parece mal volver a la fase uno de la cuarentena y eso no es en desmedro de nadie, es priorizar la salud que es lo más importante”, enfatizó la edil en diálogo con Info Región.

En ese sentido, sostuvo que “lo más importante es cuidar las vidas, porque de eso no hay vuelta atrás” y recalcó que “detrás de cada número de infectados o fallecidos hay una familia que sufre”. Recordó que “Argentina ya tuvo crisis económicas y pudo salir adelante” y que “al estar cerca del pico, la cuarentena tiene que ser más estricta”.

“Si tenemos que seguir haciendo un esfuerzo terrible hay que hacerlo, uno entiende que hay que tener una visión integral, pero entre deprimirme un poco o estar con un respirador o perder un familiar prefiero la cuarentena. No creo que esté en juego la libertad por pedirle a la gente que se quede en la casa para cuidar la salud. Esa es la manera que tenemos de protegernos todos”, añadió.

Fuente: Inforegión