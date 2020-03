Marcelo Frecha, más dañino que un virus

Muchos lectores, creían que en mis editoriales sobre Marcelo Mario Frecha, era duro y que por su aspecto débil y su rápida manera de desaparecer de los lugares donde lo reconocen el tipo no tiene malas intenciones y sus publicaciones falsas son por desconocimiento.

Han pasado ya varios años, con lo cual, lo que no aprendió por su formación lo debería haber aprendido por experiencia, no se puede repetir siempre los mismos errores y utilizar las mismas excusas.

Hay muchas contradicciones graves en Frecha que no debería tener alguien que dice haber creado el Foro Vecinal Avellaneda Segura para ayudar a los vecinos y que suele proponer medidas a las autoridades como si supiera sobre la materia y fuera honesto en su condición de ciudadano.

Una de las primeras cuestiones que hicieron que Marcelo Frecha limite sus criticas y publicaciones fue la publicidad, algo que va en contra de su supuesto desinterés económico y que lo he señalado en otras oportunidades, hoy lo voy a exponer con datos oficiales y concretos sobre su condición tributaria.

Esto tiene especial relevancia porque la principal fuente de ingresos para salud, educación y seguridad es la recaudación, al no contar con impuestos activos, he de suponer que su facturación es por interpósita persona, de esta forma se aleja o evade el impuesto a la riqueza y los ingresos brutos a su nombre y también se evitan reclamo o embargos sobre sus bienes, para el Estado es un empleado, sí se ha beneficiado con los auspiciantes, sus hijos concurren al French y ha renovado su auto, nada mal para alguien que se brindó como alguien sin intereses personales.

En ese conjunto de publicidades hay de todo, desde publicidades de productos ilegales hasta actividades delictivas de estafadores que engañan a los vecinos con títulos que no poseen y en esto el foro es cómplice, porque es el medio para que la gente conozca el servicio y lo haga en la confianza de que en un foro de seguridad se promocionan actividades lícitas.

En estos años también ha sumado muchas puteadas de vecinos molestos por inventar hechos que nunca ocurrieron y su excusa preferida es que él no es periodista con lo cual no tiene, entiende él, obligación de chequear la información y se limita a hacer tibias aclaraciones.

Ya derrapó mal cuando aseguraba como primicia que un grupo comando atacó la Dirección Municipal de Licencias de Conducir, donde aseguraba se robaron dinero de gente que esperaba su turno, relojes y celulares, la noticia causo temor entre muchos vecinos que tenían algún familiar con turno ese día, la desmentida fue ridícula, se limitó a decir que en realidad le pasaron mal la información y que solo existió una discusión entre un conductor que debía rendir una prueba y uno de los verificadores.

Ahora en pleno aislamiento, donde los ánimos están mezclados, donde hay gente con temor, de una forma irresponsable, advierte que se activó el protocolo en Gerli por un hombre con síntomas, si bien el protocolo no es confirmación de Coronavirus, chequear la información era más inteligente y se hubiera evitado todos los insultos de vecinos ya cansados de leer publicaciones falsas.

Como siempre digo, es un placer que sea el tiempo el que confirme mis publicaciones, puede gustar o no mi forma de informar, pero no soy irresponsable, no corro detrás de dudosas primicias, no necesito como Marcelo Frecha generar pánico o escándalos, le reconozco el haber sabido interpretar el morbo de muchos, que lo siguen porque es como una ventana al chusmerío, mucho bla bla y pocas propuestas, ese caudal de vecinos le reporta visitas que transforma en interés de quienes buscan vender su producto o trabajo, lo que es válido si está bien hecho.

Otra contradicción de Marcelo Frecha es que se pasaba pidiendo a las fuerzas federales, que patrullen Avellaneda, los escrachaba diciendo que no hacían nada, que solo estaban para la foto, pero luego de la aprehensión de su hermano con marihuana, no dio ninguna explicación, no felicitó a la Prefectura por hacer bien su trabajo y quedó en evidencia una relación con barras del Club Independiente, quizás por eso de algunos temas no opina, sos una enorme defraudación para los vecinos, si la ambición no te hubiera comido, serías un tipo para acompañar e imitar, pero hace muchos años advertí que tenías un precio y te ofendiste, hasta pensé que tu enojo era real, pero no, como muchos hiciste de la seguridad un negocio, poniendo cara de boludo.











Por Marcelo Ricardo Hawrylciw