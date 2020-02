Marcelo Frecha, lo único seguro es que vende humo

Con casi 3 meses del 2020, Marcelo Frecha sigue sumando criticas de vecinos y lectores, algunas más duras a medida que se descubren nuevas mentiras, publicidad de productos prohibidos o de servicios ilegales.

Pero para sostener la atención de los vecinos, que pasaron a ser potenciales consumidores, lo que le reporta dinero por publicidad, es necesario que los mismos ingresen a diario a la página y sigan sus publicaciones, así, lo que no ocurre se inventa y si pasa, pasa.

Pero como le ocurre a cualquier mortal que pierde el respeto por el otro y la ambición lo vuelve imprudente y estúpido, tirar una ALERTA, relatando un hecho policial grave, como hubiera sido el que un grupo de delincuentes ingresaran a la Dirección General de Licencias de Conducir y la Dirección de Tránsito, donde además funcionan los juzgados de faltas, agregando que robaron carteras y objetos personales, ya es mucho.

La explicación que se vio obligado a realizar es infantil y ridícula, la supuesta pelea de un conductor con personal de tránsito para el exámen de manejo no tiene nada que ver con el robo de carteras, la playa del exámen de conducir es en un playón y la gente está dentro del edificio.

Personalmente le he advertido en más de una oportunidad que lo publicado no era verdad y siempre su respuesta fue que se lo pasaron así y que él no es periodista así que no tiene por qué chequear lo que le pasan, la avaricia produce esto, desvirtuar una interesante idea, perder credibilidad por publicar sin mencionar fuente o autor, generar polémicas y discusiones políticas que poco aportan a la seguridad.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw