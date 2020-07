Marcelo Frecha, el vende humo de la seguridad

Ya me he referido en otras oportunidades a las publicaciones tendenciosas de Marcelo Frecha, donde se ocupa de la inseguridad de algunos barrios de Avellaneda, pero trata de mejorar la imagen de sus «amigos» en otras, el problema es que no todo suma, al contrario algunas publicaciones deberían generar vergüenza en los policías y en Frecha.

Mientras los delitos en jurisdicción de la comisaría 1ra no tienen un freno, quizás por el poco interés del Jefe de Estación Comisario Inspector Gregorio Martínez, quien aún permanece en el cargo por ese extraño capricho del intendente Jorge Ferraresi de sostener el peor equipo en seguridad que ha tenido el municipio de Avellaneda, castigando directamente a los vecinos, que son quienes padecen a los ineficientes funcionarios.

En 48 hs. la comisaría 1ra de Avellaneda, a cargo del Subcomisario Raúl Couseiro, ha sido noticia en el Foro Vecinal Avellaneda Segura, por recuperar una bicicleta y lograr la aprehensión de un joven al que se le encontró dos bochitas de marihuana en Villa Tranquila.

Sí aunque usted no lo crea, para Marcelo Frecha, «amigo o socio» de un par de efectivos de la comisaría 1ra, es relevante para el combate al delito, los procedimientos realizados, en jurisdicción de la 1ra, existen varios «kioscos» de venta de drogas, pero parece que no se enteraron en la comisaría a pesar de que los tienen alrededor, por el contrario es mejor para la estadística un perejil.

Con esta metodología de trabajo hay delito garantizado para rato, del mismo parte policial se desprende que se lo notifica al joven de la causa y se lo libera, ergo, se gastan recursos, se distraen policías en el procedimiento, se inicia una causa judicial que no va a conducir a nada, porque ni siquiera se va a investigar quien le vendió la marihuana, pero el circo les sirve a todos, al foro, a la comisaría y a la fiscalía temática UFI 4 del Polo Judicial de Avellaneda, así estamos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw