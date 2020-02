Marcelo Frecha, el vende humo 2020

Y aunque pasan los años, Marcelo Frecha, no aprende, el administrador del Foro Vecinal Avellaneda Segura, sigue desinformando a los vecinos, demostrando no tener el mínimo respeto que se debe tener cuando se informa.

La excusa de siempre en sus constantes «errores» sigue siendo me lo pasaron así, bueno, hay algo que es de sentido común y es chequear la información, una cosa es los usuarios particulares que comparten sin chequear y otra cuando tu página pasa a ser profesional.

Si hay algo en lo que sí es coherente Marcelo Frecha es que así como no verifica la información que publica, tampoco verifica las publicidades que promociona, digo esto en la certeza de que es poco serio que alguien que supuestamente está preocupado por la seguridad, publicite productos o actividades ilegales, en esto se transformó el foro.

Una vez más, se informa a los vecinos mal, publicó como se aprecia en la foto que acompaña la nota que se realizó un operativo en la Plaza Reconquistadora de Gerli, plaza que no existe en el lugar indicado, la Plaza es La Conquistadora, es grave que la policía haga un operativo en una plaza que no sabe el nombre, es decir, fueron y ni leyeron el cartel con el nombre, ante semejante torpeza, es lógico que los vecinos no confíen, pero por si fuera poco, para promocionar su actividad los irresponsables buscan a otro irresponsable, entienden los vecinos que así es difícil que las cosas mejoren.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw