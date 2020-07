Marcelo Brunwald, militando las mentiras

Si existe un personaje que se gano el repudio de los vecinos por inventar falsas alarmas desde un blog de supuestas noticias es Marcelo Brunwald, quien durante 4 años del macrismo había bajado los decibles de sus publicaciones cómodo por la pauta oficial, pero los resultados de las elecciones lo perjudicaron y mucho.

Esa conocida ambición de querer vivir del Estado, militó en casi todos los partidos locales hasta que encontró en la manipulación de las noticias un medio de vida que no es el periodismo ya que no ha desarrollado una sola investigación periodística sino que lo suyo es manipular la realidad según el peso del dinero.

No se explica de otra forma que un supuesto periodista de investigación independiente se le hubiera escapado investigar por ejemplo al cura Fernando Abraham y sus empresas, por el contrario a Brunwald siempre se lo encontró y el mismo se mostró muy cómodo abrazado con el polémico cura.

Sus criticas al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi no son una novedad, durante el año hace publicaciones criticas y con denuncias mediáticas, pero en marzo siempre se acerca a ofrecer sus servicios.

Por estos días una serie de videos circulan por las redes sociales con criticas al municipio, respecto a la falta de controles sobre colas de vecinos y el distanciamiento, pero a la vez, en contra de los Cuidadores Ciudadanos que intentaban hacer cumplir la Ley en Wilde, esta contradicción no es casual, su familia posee comercios en Wilde y para los que tengan memoria varios de ellos y sus auspiciantes venían flojos de papeles en lo que a la AFIP se refiere.

Ahora encontró un reclamo de vecinos de Villa Luján que denuncian la falta de testeos, algo que no es una novedad, como no es una novedad que en Villa Luján no se cumplió en la mayoría de los casos con el aislamiento social preventivo, como en varios barrios humildes de Avellaneda, algo que desde El Sindical venimos reclamando hace meses, que el municipio no fue estricto en hacer cumplir la cuarentena, es decir, los que no se cuidaron y expusieron al resto por su ignorancia y egoísmo, pretenden ahora ser los primeros en ser atendidos.

Digo Brunwald como supuesto periodista ignora que existe una saturación en los laboratorios, incluso privados?, ignora el emulo de Lanata que el gobierno de Juntos por el Cambio por el que él cobraba pautas de distintos organismo y municipios dejó un desastre en salud? y aún así, sigue militando contra el gobierno alentando protestas y contando las cosas con una intencionalidad personal.

Pero como otros «buscas» aprovecha y en el temor de la gente que cree que si publica será verdad ahora publica la muerte de un enfermero en la Clínica de la Dulce Espera con una irresponsabilidad torpe, porque afirma que un enfermero al que identifica con nombre y apellido de 32 años, murió por COVID-19, semejante irresponsabilidad, pone en riesgo a la familia del joven fallecido, porque se han conocido casos de reacciones violentas de vecinos con trabajadores de la salud por el solo hecho de que los podía contagiar, imaginen confirmar que fulano de tal murió por contagio. En la nota no cita fuente alguna, tal como es su costumbre, difama esperando «negociar», pero entiendo que todo tiene un límite y espero que tanto la clínica como la familia lo demanden por ensuciar a una persona sin chequear lo que da por cierto.

Para no entrar en el mismo juego del que informa mal, solicitamos informes sobre los resultados del testeo al enfermero fallecido, un hecho ya de por sí trágico y que revela el poco respeto de Brunwald por la vida, algo curioso de un personaje que se jacta de ser «Masón», una mala referencia para sus miembros.

Según el SISA, Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, al que puede acceder alguno de los funcionarios actuales del macrismo, le podrán informar que el resultado fue el siguiente «Caso de COVID-19 sospechoso, caso DESCARTADO». La fecha del resultado es del día 28 de junio del 2020, es decir que no solo miente, sino que tiene información disponible desde antes de su publicación.

Cuando digo que en Avellaneda hay muchos que dicen hacer periodismo, pero solo han montado un negocio online, basado en mentiras y publicidades incluso ilegales, no lo digo sin pruebas.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw