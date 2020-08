Marcelo Brunwald «el colombiano»

El «personaje» que interpreta Marcelo Brunwald como periodista, ha tenido un salvavidas que en su caso es la política, de otra forma no se explica que un tipo repudiado por los vecinos de Avellaneda, que pasó por casi todos los partidos políticos sin dar una explicación sobre la condición de tener una ideología tan cambiante, pueda estar en lugares que profesionales con años de profesión no tienen.

Oriundo de Wilde, pasó muchos años agitando marchas por la seguridad con la única intención de hacer política con el dolor y el miedo, hasta que los vecinos lo descubrieron armando marchas con gente que ni siquiera viven en Avellaneda y negociando con el municipio pautas económicas.

Cuando publica que los vecinos de Sarandí están asustados por pacientes de la Clínica de la Dulce Espera que con COVID salen a comprar, pidiendo la intervención de la policía? y arrobando al intendente Jorge Ferraresi, lo hace con el único sentido que tienen sus actos, buscar un beneficio personal, ya que le gusta usar fotos antiguas que ni siquiera son de su autoría, fue Marcelo Brunwald quien redactó el primer comunicado de la clínica acusando a Verónica Juárez y el Diario El Sindical de ser los promotores de las protestas, con el tiempo, este personaje, pasó a publicar cualquier actividad de la política local, ¿raro no?, se puede cambiar de opinión si existe un fundamento, no es este el caso y su publicación infundada de la clínica tiene una finalidad puntual, ya que en el 2020 ha hecho tres publicaciones falsas, citando gente que luego negó lo publicado, pero fiel a su estilo, apunta a que la gente se olvida y solo queda en la memoria la mala referencia, eso de miente, miente, algo quedará.

Donde hay un mango …

La gran Tita Merello cantaba este tango tan actual que es inevitable pensar en él, cuando un tipo mediocre se transforma en un pulpo y nada le alcanza, pero hay algunas mentiras que afectan a trabajadores y por ende a familias. Cuando se publican mentiras en época de Pandemia no es coherente callar, por eso ante la publicación este medio, que es el único que a la fecha a dado direcciones y nombres de quienes violan el Decreto y ha criticado la falta de controles investigó la veracidad de la denuncia.

Los comerciantes de los alrededores que se mencionan, niegan saber si alguno de los clientes es positivo de COVID-19, justamente porque así vean a alguien en bata de internación, que no es el caso, no llevan un cartel que diga tengo COVID, razón por la cual es temerario y direccionada la nota cuando afirma sin prueba alguna que enfermos de COVID, salen a hacer las compras exponiendo al barrio.

Es muy poco serio que alguien que «juega» al periodista haga este tipo de publicaciones, pero peor aún es que las haga alguien que trabaja con el Dr. Rolando Enrique Cárdenas Sánchez, un conocido neurocirujano, que incluso ha trabajado en la zona sur, hoy más dedicado a la política, digo, el médico avala que alguien de su entorno, de uno de sus equipos de trabajo alarme a los vecinos con mentiras?.

Esta apreciación no es personal, el único caso de un internado en la Clínica de la Dulce Espera que salió a comprar al kiosco fue un adolescente de 17 años, que fue internado junto a su madre en observación y ambos dieron negativo a COVID-19, evaluado el adolescente respecto a su conducta, hoy se encuentra internado en una clínica psiquiátrica de Berazategui, lugar donde para su ingreso debía tener un exámen negativo a COVID, con lo cual resulta muy extraña la publicación del Multimedios En La Mira.

Uno de los conceptos básicos del periodismo es chequear las fuentes, obvio que cuando pasan estas cosas Brunwald y compañía suelen decir que no son periodistas.

Así que estimados vecinos, intendente y autoridades, este señor, tiene motivaciones que no es la información responsable y objetiva, no se trata de ponerse de un lado o el otro, sino de informar y chequear lo que se publica, son tiempos difíciles y no se debe jugar con el miedo de la gente.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw