Maia Lata, la peor vocera del oficialismo en Avellaneda

Tarde en reaccionar y con la peor vocera, el oficialismo local que conduce Jorge Ferraresi en Avellaneda, acusó en palabras de la concejal Maia Lata a la oposición compuesta por la alianza de Juntos por el Cambio de motorizar las protestas y reclamos por seguridad.

Con algo de verdad, pero mucho de negar la realidad que padece Avellaneda y otros municipios en materia de seguridad, en una entrevista a un medio local la concejal Lata, acusó a la oposición de oportunismo político.

Algunas de sus declaraciones:

“Siempre que la oposición encabece una marcha, yo desconfío. Hay una movida política detrás, que solo perjudica a la gente y lo lleva a un lugar que no corresponde. No es un tema para hacer política, sino que hay que ocuparse como lo vienen haciendo los intendentes”

Se sabe que Lata no se caracteriza por ser una política con muchos recursos, sino que su participación se limita en el HCD a levantar la mano de forma automática para votar a favor del oficialismo y las pocas intervenciones de su parte son breves y para proponer medidas irrelevantes para el bienestar de los vecinos, quizás por ello, derrapó cuando dice que una marcha encabezada por la oposición es para desconfiar, se supone que es la tarea de la oposición ponerse al frente de las medidas que no se toman en bienestar de los vecinos y es correcto que encabecen los reclamos, porque la inseguridad existe, lo reconoce el propio ministro de seguridad Sergio Berni, alguien debería avisarle a la concejal para que no haga papelones. Miente cuando dice que los intendentes se ocupan, salvo Lanús, el resto de los municipios han elevado los casos de robos, asesinatos y narcomenudeo, es extraño que la concejal de Gerli ni siquiera sepa lo que pasa en su barrio o a 50 metros de su casa familiar.

“Estamos trabajando estrategias desde la inclusión, tenemos que volver a poner a la policía en la calle, pero no para reprimir en una marcha, sino para cuidar a los vecinos”

La famosa inclusión es otra mentira, desde el municipio han habilitado y no controlan lugares donde los vecinos se quejan por ruidos molestos a cualquier hora, donde se toman veredas y hasta la calle para explotar «bares» donde se vende alcohol y drogas sin controles, donde aceleran motos y autos generando explosiones que perturban el descanso del resto de los vecinos, curiosamente algunos de los dueños de estos emprendimientos, son «empresarios» que de la nada, poseen salones, bares y cargos públicos. Ante el aumento de robo de vehículos, el municipio omite controlar talleres clandestinos donde terminan muchas autopartes, Gerli, por ejemplo junto a Piñeiro, son los barrios con más talleres irregulares, están a la vista, pero no hay controles, según la policía de la comisaría 6ta, el municipio lo permite porque si bien no están en condiciones de ser habilitados, con un pago, obtienen una habilitación provisoria que se prorroga y ellos prefieren no hacer cumplir la Ley 13.081 para no «chocar» con el municipio, no hay que ser una luminaria para entender que en lo irregular hay una caja permanente.

“Teniendo la mayoría en el Concejo Deliberante será un año bastante tranquilo para nosotros”

La única verdad, del relato desvirtuado de Maia Lata, todo lo que se reclame y las mentiras que diga no les preocupan a ella y al resto de los políticos de su espacio, porque al ser mayoría en el espantoso HCD, que de honorable solo le quedó el nombre, van a hacer lo que quieran, son mayoría, quizás por eso no se entiende la necesidad de mentir, si total, la mayoría se impone.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw