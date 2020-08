Machado: «Si no hay novedades con la paritaria, la próxima semana empezamos con medidas de fuerza»

El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (SECLA), Pedro Orlando Machado, advirtió que si no hay un avance efectivo en la negociación paritaria la próxima semana comenzarán a tomar medidas de fuerza. También propuso que en el sector mercantil se abra la negociación salarial por rama. La situación de los trabajadores del sector durante la pandemia en los distritos que tiene representación.

La pandemia de Covid-19 pospuso muchas negociaciones paritarias, entre ellas la de los trabajadores de comercio que venció en abril pasado. Actividad que en gran parte fue considerada esencial como por ejemplo en supermercados, mayoristas y otros tipos de comercio. Más allá de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio muchas de estas actividades lograron sostener e incluso incrementar el nivel de ventas en el marco de la pandemia.»En esa negociación, algunos gremios de base como el nuestro, estamos con una actitud más dura. Le hemos pedido a la Federación, que haya una renovación de la paritaria. Hasta ahora no hubo novedades, pero tiene que haber la próxima semana. Vamos a estar mandando cartas documentos a diferentes supermercados que fueron esenciales, trabajaron siempre y vendieron más que lo habitual. No hay excusas para que no se sienten a negociar», advirtió Machado en el programa «Todo Sigue Igual» de FM SECLA 106.1.

Trataremos de recuperar lo perdido por la inflación. Si la semana que viene no tenemos novedades vamos a empezar a tomar medidas de fuerza, con asambleas en los lugares de trabajo», agregó.

Un reclama que viene sosteniendo Machado es la discusión paritaria por ramas de actividad en Comercio frente a una realidad dispar de los 1,2 millones de trabajadores mercantiles. «No es la misma realidad de un pequeño comercio que de los grandes supermercados que tienen márgenes de ganancia muy importantes. Hay que abrir la discusión por ramas», propuso.

En cuanto a la pandemia por COVID-10 y los protocologs para los cuidados de los trabajadores mercantiles expresó: «Los empleados de comercio nos hemos acostumbrarnos a convivir con el virus. Tuvimos contagios en algunas sucursales. El más importante fue en la sucursal 75 de Coto en Lanús, se aplicaron protocolos y, por suerte, no siguió creciendo. Tenemos un cuerpo de delegados muy extenso, estamos presentes en todas las empresas donde estamos en condiciones de hacerlo, lo que nos permitió realizar y aplicar los controles».

«En el edificio del sindicato, donde también están los consultorios de OSECAC, no hemos cerrado, no paramos nunca la atención médica ni gremial. En el sindicato llevamos 24 contagios entre médicos, empleados de limpieza, por suerte ninguno de gravedad ni hospitalizado».

Machado también hizo referencia a la necesidad de una apertura de los shoppings en el distrito «con todos los protocolos, planteamos que se pueden comenzar a atender que como en otros casos lo hagan desde la puerta, cerrando el patio de comidas (o con modalidad take away) y cine. Solo en el Alto Avellaneda hay 2.500 puestos de trabajo».Por otra parte hizo mención a la obra social de comercio: » «En el país, las obras sociales prestan servicio de salud al 33% de los argentinos. Sin las obras sociales hubiéramos tenido al sistema de salud prendido fuego, como ocurrió en otros países. En OSECAC nos devastaron con el ingreso de monotributistas, monotributistas sociales, pero ha respondido de 10 puntos. Si no fuera por los aportes que hace FAECYS y por lo que el Estado nos devuelve a cuentagotas estaríamos en una situación muy difícil».Y en relación al manejo financiero del SECLA agregó: «Manejamos al gremio como se hace con una economía familiar. Tenemos un pequeño colchón para estas situaciones lo que nos permitió afrontar el pago de salarios, entregar útiles escolares a comienzos de año y juguetes a los afiliados por el Día del Niño».»Asimismo, estamos avanzando con las obras en el Polideportivo en el Velódromo de Lanús. Rellenamos las losas, levantando paredes, ya tenemos todo el cerramiento exterior y los techos. Queremos terminarlo, si no pasa nada extraño, para fines de este año se puede inaugurar un sector».Por último se refirió a los intendentes de AVELLANEDA y LANÚS: «Por suerte, nos han tocado dos buenos intendentes. Tengo buena relación con los dos, cuando hay una empresa que no cumplen los protocolos nos acompañan y cierran a las empresas. Los dos se han portado muy bien con nosotros.