Luis Otero afina la puntería

El ex candidato a intendente y ex periodista Luis Otero, se suma a las críticas por la inseguridad en Avellaneda, aprovechando la falta de acciones de Sergio Berni que a esta altura parece no saber dónde está parado y a las pésimas políticas de parte del intendente Jorge Ferraresi en sostener a Mónica Ghirelli y Marcelo Rey.

En una entrevista a un medio local, Otero demuestra tener un mejor criterio para la critica que Fernando Landaburu, Sebastián Vinagre y Maximiliano Gallucci, que dan vergüenza ajena.

Voy a desarrollar los puntos más relevantes:

Seamos claros, Monica Ghirelli no parece estar a la altura de la responsabilidad asignada en un momento muy delicado de nuestra ciudad con numerosos asaltos violentos. La inseguridad que sigue siendo cada día peor desde que Ghirelli acompaña a Cecilia Rodríguez (ahora en Nación). Su relación con la comunidad no es la mejor. Excepto por puestas en escena o relatos, en reuniones de vecinos en las que Si la cuestionan se enoja. Los foros de seguridad no funcionan desde hace años y la ley de seguridad provincial no se está cumpliendo.

En otras palabras, la Seguridad de Avellaneda está grave, sin diagnóstico ni tratamiento y nuestros vecinos angustiados esperando no ser la próxima víctima.

Bueno, parece que recién ahora el «periodista» se da cuenta de algo que vengo señalando hace años, la falta de empatía de Mónica Ghirelli, quien se molesta y enoja con los vecinos porque se siente «atacada», resultado del mal entorno que la rodea y sabe que está sola ante una problemática compleja, si desde la Secretaría de Seguridad, se cumpliera con su función el delito en Avellaneda se reduciría en un 60% y parte de esa disminución del delito no se da con el trabajo policial sino con el trabajo de control y prevención, Otero por su ignorancia en la materia cree que todo se soluciona con más policías y patrullas, pero la realidad es que se puede bajar el delito sin gastar millones en recursos que terminan siendo ineficientes porque no previenen, entonces el delito no disminuye. Tampoco Otero y los impresentables de Juntos por el Cambio han hecho una propuesta seria concreta, repiten algo que no saben cómo se implementa.

Falta a la verdad Otero cuando habla como si el gobierno pasado del que es integrante político no tuviera responsabilidad alguna en el caos general, han dejado dañadas muchas cuestiones sensibles, la seguridad, la salud y la educación pública, no solo por falta de recursos, sino también por las conducciones que han dejado.

La obligación de quienes representamos la actual oposición es marcar estas equivocaciones o complicidades y tener listo un plan de abordaje de la inseguridad para cuando podamos ser parte de la solución y no parte del problema. Tenemos los expertos y el plan. Espero que podamos desarrollarlo. Por ahora nuestros concejales están permanentemente al lado de la gente para escuchar y proponer, aunque con magro resultado hasta el momento. Se están pidiendo medidas urgentes y conectando firmas para que las autoridades pongan en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance. Tengo fe en que el diálogo y la propuesta ganen espacio en beneficio de nuestros vecinos. En la grieta ganan los chorros.

Una vez más el punto débil de la oposición, hablan de tener un plan, pero ni siquiera entienden los conceptos con lo cual es difícil puedan elaborar un plan eficiente. Luego habla de expertos y de tener ya un plan, bueno Otero, usted que fue mejora presentador que periodista debería saber que la mejor forma de «vender» un producto es la publicidad, nunca han expuesto un plan ni los supuestos «expertos», todo lo contrario cuando fueron gobierno sus representantes fueron políticos sin conocimientos en seguridad, uno sospechado por ser miembro de una off shore que era el segundo en el Ministerio de Seguridad de la Nación y un subsecretario como Gerardo Millman que no sabía ni quería investigar mafias si quiere chequearlo pregúntele al concejal Conde qué hicieron con las mafias que funcionaban en Avellaneda durante la gestión de Cambiemos.

Todo lo propuesto por Luis Otero es más circo, de poco sirve juntar firmas si no hay un plan eficiente, si no hay controles sobre los funcionarios responsables que deberían ser interpelados por el HCD sobre su trabajo y tomar nota el ejecutivo de los reclamos.

Como dice el título, Otero afina la puntería pero le falta mucho, las criticas a Berni son tal vez lo mejor de su entrevista.

Sergio Berni, tiene una infundada fama de eficiencia. La gente y parte de la dirigencia política creen que peinarse a la gomina y hablar como militar es condición de conocimiento sobre seguridad. Primero, Berni no es un militar de carrera, es Médico cirujano. Segundo, un militar, incluso de carrera, no está ni educado ni formado para enfrentar el delito común y tercero, su gestión durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dependiendo de Cecilia Rodríguez, no fue buena y los resultados estadísticos así lo indicaron.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw