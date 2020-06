Luchó 4 años para que el crimen de su hijo no quedara impune pero la justicia cerró la causa

La causa en la que se investigaba el crimen de Nicolás López, el joven asesinado a pocos metros de un boliche de Lanús, en marzo de 2016, fue archivada. De ésta manera, el homicidio queda impune. La noticia generó bronca e indignación en la familia de la víctima que apelará el fallo judicial.

Por el crimen había sido investigado Maximiliano Ortiz, quien estuvo tres años prófugo y se entregó. Sin embargo, tres meses después, recuperó su libertad por falta de pruebas suficientes para imputarlo por el crimen. Específicamente, los camaristas Martín García Díaz, Tomás Bravo y Jorge Tristán Rodríguez dictaron la falta de mérito para Ortíz.

Silvana Vescovo, mamá del joven asesinado, contó: “Me informó mi abogado que la causa se cierra porque el que estuvo imputado quedó libre de culpa, lo absolvieron. Pero esto no va a quedar así porque lo vamos a apelar”.

Vescovo manifestó que le resultó “sorpresivo” el fallo de la justicia de Lomas de Zamora porque una semana antes habló con la fiscalía y le informaron que “se solicitó la elevación a juicio de la causa y se estaba esperando la contestación”. La investigación está a cargo del fiscal Gastón Fernández, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Lanús.

“El viernes me llamó mi abogado y me dijo que la Cámara de Casación lo dejó fuera del crimen. No entiendo nada, porque el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa para buscar a un tipo que estaba prófugo durante tres años, y ahora, me dicen que es inocente. Esperaron tres años para decirme que es inocente”, protestó.

Para la familia de Nicolás López que había acercado una importante cantidad de pruebas a la investigación, algunas de las cuales señalaban la responsabilidad de Ortíz en el hecho, en la resolución de la justicita “hay algo raro”.

“Siempre dudé y sé que acá hay corrupción. Cuando él se entregó, después de estar prófugo, lo dejan en libertad esperando un juicio. En su momento, también pedí un arresto domiciliario y me lo negaron, y ahora, en medio de una pandemia me dicen que queda fuera del asesinato de mi hijo. ¿Quién mató a mi hijo?”, se preguntó la madre de la víctima.

Nicolás López, de 18 años, fue baleado a la salida del boliche Kla-C, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña de Lanús. La víctima y su primo mantuvieron una discusión con unos hombres en el interior del local, luego salieron y fueron emboscados a los pocos metros por un grupo de personas desde donde le dispararon. Para el fiscal Gastón Fernández, Ortíz había sido el autor de los balazos. Sin embargo, para la Cámara de Apelaciones de Lomas no existen pruebas suficientes para sostener esa acusación.

En la causa, existen filmaciones sobre cómo ocurrieron gran parte de los hechos que terminaron con el crimen de Nicolás López.

La familia ahora tiene en Facebook una página para que el caso no quede en la impunidad y el olvido.