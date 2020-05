Luana Volnovich y el mismo PAMI de las mentiras

Hablar del PAMI, es un sinónimo de escándalos, corrupción, ineficiencia y poca información a los ciudadanos, por un lado está la información oficial con anuncios que en su mayoría son expresiones de deseo y por el otro lado las denuncias que llegan siempre tarde a los medios de prensa.

Una de las primeras medidas de Luana Volnovich fue usar el método del ajedrez de que la mejor defensa es el ataque, cuando se cuestiono la compra de alcohol en gel con sobreprecios, algo que descartó la funcionaria y rápida de reflejos como lo es, aseguró que hoy el PAMI no está en condiciones de asumir sus funciones, por estar desfinanciado durante años y que puede funcionar gracias a una decisión política.

Cualquier organismo de la relevancia del PAMI en el mundo tiene una oficina de prensa y a nivel local no es la excepción, de hecho si uno no es afiliado a la obra social o posee algún contacto, la única forma de comunicarse con el PAMI es al correo prensa@pami.org.ar

Por la profesión uno debe realizar consultas a los organismos independientemente del gobierno de turno y siempre la respuesta tiene algo de coherencia aunque a veces no sea la esperada, pero cuando tu gente de prensa da información incorrecta, cuando te dicen averiguo y te respondo pero no lo hacen, sos vos Luana Volnovich, la responsable, por el cargo, por permitir que tu gente de prensa haga lo que se le canta o le queda más cómodo.

Dicen que de muestra basta un botón, les solicito información sobre el Hospital Dr. César Milstein, por una paciente a la que no se le informa con claridad y por su condición existe un alto riesgo de vida, le doy nombre y apellido más su DNI, me dicen que necesitan el número de afiliado, digo no tienen informatizada la información de los afiliados?, consigo el número de afiliado que era tan importante para informar y la respuesta parece un chiste, luego de unos minutos me dice que no puede darme información porque al estar internada en el hospital es un tema del hospital que PAMI no tiene nada que ver??, la propia Web de PAMI, indica al Hospital Milstein como hospital propio, entonces en qué quedamos, es propio? o no tiene nada que ver?.

Peor aún, la paciente sigue internada y su condición clínica ha empeorado porque según las enfermeras y una médica, al abrir una vía se infecto por un «bicho», días después activan el protocolo por COVID-19, ¿mala praxis?, es decir, vas con un diagnóstico complicado y terminas contagiado de Coronavirus?, justo en el Milstein, hospital que el día 10 de abril del 2020, se publicitó como preparado para tener una guardia específica para la atención de COVID-19.

Más aún señora Volnovich, no hay información sobre quienes son los responsables del Hospital Milstein ni vía de contacto, algo que es muy grave tratándose de un hospital de esas características.

En definitiva, el PAMI hoy conducido por la Licenciada Luana Volnovich además de ser ineficiente, de tener muchas denuncias y reclamos por sospechas de mala praxis, no informa, insisto, en más de 20 años de hacer consultas, es la primera vez que no responden a las requisitorias que son todas ajustadas a la profesión, que se trata de cuidar la vida de una paciente y que ni siquiera se informa quienes son los responsables de cada área.

Prefiero en funcionarios responsables menos sonrisas para los videos y las notas y más trabajo, no hay mucho para festejar si la realidad es que un paciente de PAMI tiene una mala atención y las condiciones de internación son poco dignas, no se trata de ser simpática sino de tener respeto por la vida de los afiliados y el dolor de sus familiares, si no tiene la capacidad de entender eso, está en el lugar equivocada y vuelva a la militancia donde la alegría es necesaria para arengar grupos.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw