Los cajeros automáticos no cobrarán comisiones ni cargos

En medio de la cuarentena que vive el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus, el Banco Central estableció la medida hasta el 30 de junio inclusive.

El Banco Central acaba de difundir una comunicación (A 6945) por la que todos los bancos y entidades financieras no podrán cobrar ni cargos ni comisiones a las operaciones que se realizan mediante los cajeros automáticos hasta el 30 de junio próximo inclusive.

“Las entidades financiera no podrán cobrar cargos ni comisiones por las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país”. La decisión de la autoridad monetaria, que conduce Miguel Pesce, también alcanza a eliminar el límite de importe y la cantidad de extracciones mensuales, así como “tampoco habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación”.

La decisión se enmarca en la necesidad de darles a los argentinos herramientas para evitar que circulen durante mucho tiempo o por extensas distancias en la calle. El directorio del BCRA está prácticamente funcionando las 24 hs de manera virtual entre sus integrante y existe un monitoreo personal de Pesce sobre las entidades para detectar diferentes normativas que vayan siendo necesarias para garantizar la operatoria cotidiana de comercios, ciudadanos de a pie, sector público y grandes cadenas de comercialización en el marco excepcional del coronavirus.

Seguramente la medida estará en curso en los próximos días porque requiere de instructivos que deben llegara cada una de las entidades en las que, además, no se está trabajando de modo presencial pero apunta a agilizar, por ejemplo, los pagos y cobros de sueldos teniendo en cuenta la inminente extensión que tendría la actual cuarentena preventiva obligatoria.