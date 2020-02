Lomas de Zamora: Vecinos de Parque Barón denuncian que crecieron los robos en el barrio

Vecinos de Parque Barón denuncian que sufren robos en las calles de esa zona de Lomas de Zamora y en el interior de sus viviendas. Se unieron para hacer reclamo junto a las autoridades policiales pero aseguran que no obtuvieron respuestas y están desamparados ante los reiterados robos que se generan a toda hora y en distintas modalidades.

“En la vereda donde vivo ya entraron a robar en todas las casas. La otra vez le robaron el celular al muchacho que limpia la plaza. A otro chico le robaron la moto, sabe dónde está la moto, hizo la denuncia pero la policía le dice que necesita testigos para recuperarla”, narró Natalia, una vecina de la zona.

Cansados de la situación y al no encontrar una solución los vecinos organizan reuniones y armaron un grupo de WhatsApp para alertarse si observan algo extraño, pero están asustados.

“Todos los días roban. El otro día un grupo de mujeres fuimos a hacer la denuncia y no quisieron tomar la denuncia. Dijeron que iban a poner más policía, estuvieron un día, y después no lo vimos más. Vas a la Comisaria y te dicen que no tiene nafta para las patrullas”, explicó la vecina.

Asimismo, manifestó que el accionar de la policía “deja mucho que desear”, y que los vecinos “ya no saben qué hacer” porque denuncian los hechos delictivos que viven a diario pero están sin protección. “A una chica le robaron el celular, el pibe no sabía manejar el arma, y se le escapó un tiró”, contó la mujer.

«A mi hija le robaron el celular cuando estaba jugando en la Plaza Nocito. Después, los mismos, le robaron el celular a otros chicos a la vuelta de casa. En el barrio están robando mucho», contó Carlos, otro vecino de la zona.

Mabel Cáceres

Foto: Medios del Sur