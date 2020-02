Lomas de Zamora: Vecinos de Lavallol dialogaron con el Comisario Martín Marín

Vecinos de Llavallol realizaron este sábado una nueva reunión en reclamo de seguridad, a raíz del crecimiento en esa zona de Lomas de Zamora de robos y entraderas. Funcionarios policiales dialogaron con la gente y prometieron mayor patrullaje.

El encuentro se desarrolló en la Plazoleta Doyhenard y es continuidad de una movilización que se realizó la semana pasada frente a la Comisaría de Llavallol. En esa oportunidad, el enojo de los vecinos se agravó porque no fueron recibidos por funcionarios policiales.

En la reunión de este sábado por la tarde, estuvo presente el Comisario de Llavallol quien, según los vecinos, prometió intensificar los patrullajes en la zona.

Los vecinos indicaron que volverán a reunirse para monitorear el cumplimiento de la promesa del funcionario policial.

La reunión es parte de reclamos que vienen realizando vecinos en distintos puntos del Conurbano Sur y que apunta a exigir mayor seguridad.

Vale aclarar que muchos de los reclamos, no tienen un objetivo claro y solo se repiten consignas que a la fecha no han sido efectivas, muchos ciudadanos que dicen no tener banderías políticas en los reclamos, aún así repiten consignas mentirosas de políticos que se benefician con el negocio de la inseguridad.

No es cierto que más policías y más patrullas sean el camino correcto a mejorar la seguridad, la seguridad se da en un contexto más amplio donde las medidas necesarias no dependen de la policía, el patrullaje es poco efectivo cuando el delito está latente y solo tiene un carácter disuasorio breve, ejemplo, dejan pasar el patrullero y delinquen.