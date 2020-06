Lomas de Zamora: Sobrevivió a una tentativa de femicidio y el acusado sigue prófugo desde hace 7 meses

María Teresa Acosta, de 42 años, sobrevivió a un intento de femicidio de su ex pareja que la atacó a balazos en una panadería en Ingeniero Budge en noviembre de 2019 y el acusado aún no fue encontrado pese a que algunos vecinos comentan que anda por el barrio. “Trato de salir siempre acompañada”, indicó la mujer.

María Teresa Acosta, explicó: “Yo estoy bien. Gracias a Dios no me quedaron secuelas, pero me tengo que cuidar mucho con el tema de la comida como me lastimó todo por dentro, pero a pesar de todo estoy bien”.

Sin embargo, comenta que “todo sigue igual” porque Alfredo Falcón, el hombre que le disparó en el abdomen cuando ella había ido a comprar a una panadería ubicada en Recondo y Claudio Alas, no puede ser detenido. “Cada tanto pasan los policías que hacen la visita dinámica, pero nadie nos dice nada, y con esto del coronavirus tampoco se puede hacer mucho”, indicó la mujer.

En esa línea, aseguró estar “tranquila” porque en este momento por el aislamiento obligatorio no sale mucho y, si lo hace, trata de estar siempre acompañada de su pareja o alguien de su entorno.

Según lo relatado por Acosta, se cree que Falcón, continúa en el barrio. “No se sabe dónde está, pero la gente dice que se lo vio en varios lugares, pero tampoco nadie llama al 911 como para informar que lo vieron. Ojalá pronto puedan encontrarlo para que pague por lo que me hizo”, advirtió.

La sobreviviente llevaba dos años separada de Alfredo Falcón pero él la perseguía y acosaba todo el tiempo, por eso ella lo denunció. Incluso, el acusado le había dicho que “no iba a parar hasta que logre matarla”.

Falcón, de 64 años, es buscado por el delito de “tentativa de homicidio en contexto de violencia de género” y la causa está a cargo de Claudio Barrionuevo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2-especializada en Violencia de Género- del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.