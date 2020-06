Lomas de Zamora: Grave denuncia a profesor de la Facultad de Derecho

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derechos de Lomas de Zamora denunció que un profesor maltrató, insultó y se burló de un estudiante en pleno examen virtual hora. El hecho ocurrió este viernes y tuvo como testigos a varios alumnos. El docente fue separado y suspendido por la casa de altos estudios mientras se sigue el trámite administrativo correspondiente a la denuncia.

Según la denuncia, todo ocurrió durante examen final de la materia Derechos Reales (cátedra Mastronardi) que estaba a cargo del profesor Víctor Buscaglia.

“Un alumno, de edad avanzada, fue tratado de ignorante (Textual: “Este es más ignorante que el chavo del 8”) por no poder ingresar a la sala en donde le iban a tomar examen (ya que este, al usar el celular, no podía hacer click en el link de ingreso). Acto seguido, al ser advertido que su micrófono estaba prendido, el docente se justifica y comenta que se van a comunicar con el alumno por llamada telefónica, a lo que vuelve a dejar su micrófono prendido y dice ´” este hacelo c@nch#´”, denunció el Centro de Estudiantes, que conduce la agrupación TodosxDerecho.

En sus redes sociales, la agrupación destacó: “Como Centro de Estudiantes conducción, como representantes del claustro estudiantil, no podemos dejar pasar este hecho, la virtualidad no hace otra cosa que permitirnos demostrar el accionar de estos docentes, cosas que durante la cursada quizás pasan desapercibidas por decirse en privado, o en cuestiones que terminan siendo palabra del alumno contra palabra del docente. No queremos que ningún docente se sienta impune, no queremos que ningún alumno sea maltratado, ya sea por su edad, elección sexual, o clase social”.

En tanto, solicitaron la solidaridad de todos los docentes de la Facultad de Derecho “en comprender la situación que cada uno de nuestros/as compañeros/as puedan llegar a tener en sus hogares, siendo que no todos contamos con buena señal de internet o una buena computadora con cámara y micrófono, que estamos ante una situación extraordinaria, y que muchos compañeros/as ya han decidido abandonar la modalidad virtual por dicha situación”

Finalmente, las autoridades del Centro de Esudiantes agradecieron a las autoridades de la Facultad de Derecho de la UNLZ, “que actuaron rápidamente de oficio con respecto a esta situación, y por el buen recibimiento de estos y otros reclamos, como estudiantes esperamos que esto no vuelva a ocurrir NUNCA MÁS”.