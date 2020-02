Lomas de Zamora: Familiares y amigos pidieron justicia por Ángel Caballero

Exigen que se revisen las cámaras de seguridad y buscan testigos para esclarecer el hecho.

Familiares y amigos de Agustín Caballero se manifestaron en Puente La Noria para pedir justicia por el joven atropellado: Exigen que se revisen las cámaras de seguridad y buscan testigos que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

“Nos dicen que las cámaras de esa esquina no andan, pero desde el Municipio nos dijeron que funcionaban”, había señalado Cinthia Osorio, la madre de la víctima, al tiempo que criticó el accionar policial de aquel día: “Ni siquiera se acercaron al lugar en el que mi hijo tuvo el accidente; no tomaron huellas ni no levantaron el paragolpe del auto que había quedado ahí. Al otro día, lo recolectores se llevaron todo y no tenemos ninguna prueba porque no hicieron nada”.

Este sábado, los familiares y amigos marcharon desde el lugar donde fue atropellado Agustín, en Camino de la Ribera y Bariloche, en Ingeniero Budge, hasta Puente La Noria, donde cortaron el tránsito. “Aunque seamos pocos, no vamos a parar hasta q se haga justicia. Te amo hijo”, sostuvo Cinthia.

El joven murió en la madrugada del miércoles 29 de enero tras estar varios días internado en el hospital Luisa C. de Gandulfo de Lomas de Zamora. Había sido atropellado el viernes anterior y su cuadro nunca mejoró.

Tenía 17 años y jugaba en las inferiores de Banfield. Fue embestido por un auto el 24 de enero en Camino de la Ribera y Bariloche, de Ingeniero Budge. El conductor no se detuvo y nada se sabe de él.

Los familiares dieron comienzo a una búsqueda de testigos del accidente, que ocurrió a las 20.30, para dar con la persona que manejaba el auto que lo embistió. Creen que estaba corriendo una picada. Investigan si las cámaras de seguridad captaron el hecho.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.