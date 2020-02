Lomas de Zamora: Familiares exigen que se reabra la causa por el crimen de Matías González

La familia de Matías González, un joven de 20 años asesinado hace cuatro años cuando defendió a una chica frente a su vivienda de Ingeniero Budge, exige que se reabra la causa que fue archivada luego de que un fiscal liberó al presunto homicida por “falta de pruebas”.

“En diciembre presenté un escrito y ahora estoy esperando que me contesten. Espero que reabran la causa, que se inicie el juicio, y que el asesino vaya preso”, explicó Sandra Seguí, mamá de Matías.

Con el aporte de testigos, un hombre fue identificado y estuvo detenido durante un año, pero fue liberado poco antes del inicio del juicio oral y público en los Tribunales de Lomas de Zamora.

“Me dijeron que no podían hacer nada, porque al asesino ya lo habían encontrado, y los testimonios no eran suficiente para someterlo al juicio oral. Esa fue la respuesta y lo liberaron”, recordó la madre del joven.

A Matías lo balearon por la espalda la noche del 22 de enero de 2016 frente a su vivienda, en Baradero, entre Montiel y Guaraní, en Ingeniero Budge. Salió de su casa para comprar una gaseosa y se cruzó con un auto estacionado en el que un hombre -según contó su madre- discutía y maltrataba a una mujer.

En ese contexto, el joven intervino, discutió con el hombre y continuó su camino al kiosco. Regresó a su casa, pero luego volvió a salir, para retirar la comida que había encargado a un delivery. Por lo que dijeron los testigos, el individuo con el que discutió estaba en la esquina dentro del auto con dos hombres, se bajó y lo mató de un balazo.

En diciembre pasado, Sandra presentó un recurso extraordinario en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 de Lomas de Zamora para reabrir la causa y espera que la respuesta llegue pronto.

“Es una luchar frente a toda la burocracia judicial, y no quedarte en tu casa, porque si la familia no hace nada no trabajan. Pero, la esperanza, no la pierdo. Voy a seguir luchando y espero que reabran la causa y que trabajen para que el asesino de Matías vaya preso y pague lo que hizo”, sentenció.

Por Mabel Cáceres

Fuente: Diario Conurbano