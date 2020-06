Lomas de Zamora: Crece el reclamo de más seguridad por parte de los vecinos

Luego de una serie de casos de inseguridad de repercusión pública, desde la Dirección de Asistencia a la Víctima de Lomas de Zamora señalaron que “los delitos crecieron” en el distrito y que la seguridad sigue siendo una de las principales demandas de la gente.

El reclamo por mayor seguridad se extiende prácticamente a todos los distritos del Conurbano, donde los robos han crecido en el marco del aislamiento por la pandemia.

María Carla Policicchio, titular de la Dirección de Asistencia a la Víctima, aseguró que “nada cambió” en Lomas con respecto a la seguridad y que se sigue lamentando la muerte de vecinos en hechos violentos

“Nuestro registro corre atrás de las víctimas. El último caso lamentable fue la del profesor César González. Nosotros asistimos a posteriori y, por el momento, mucho más no se puede hacer. Nada ha cambiado y el mismo sistema obliga a que exista una Ley de Víctimas. Esto no debería ser así, no deberíamos existir nosotros como organismo, pero así estamos”, afirmó Policicchio.

A mediados de abril, según informes de fuentes judiciales, en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora – que incluye ese partido, Almirante Brown, Lanús, Esteban Echeverría y Ezeiza – disminuyó un 55% los delitos denunciados con relación al mismo período del año pasado como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus.

Pero en los grupos de Seguridad de las redes sociales, los vecinos, denuncian que todos los días son víctimas de robos bajo distintas modalidades y piden justicia por muertes por las que aún no hay culpables.

Consultada por este tema, Policicchio, alertó: “Basta y sobra ver las páginas como Lomas Alerta (Provincia Insegura) que existe hace 11 años y tiene casi 55 mil miembros. Ahí están todos los detalles que la gente va publicando. Parecía que había bajado la delincuencia, pero ni el COVID los para a estos muchachos”.

En la misma línea, recordó que lleva once años a cargo de la ONG, un hijo que casi pierde por la inseguridad, y “todo sigue igual”.

“Llevamos años en esta lucha con críticas a favor y en contra, pero todo sigue igual. Seguimos lamentando víctimas. Ayelen (Castillo, asesinada en el robo de una moto) y César, han sido casos muy terribles, por citar los de las últimas semanas. No se aguanta más tanta maldad. Entiendo que hay hambre y todo, pero nada justifica que le quiten la vida a una persona”, sostuvo Policicchio.