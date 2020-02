Las caras de la inseguridad en Avellaneda

Cuando se habla de más seguridad, parecería que los responsables siempre encuentran la excusa perfecta en la falta de recursos, cuando no hay patrullas, faltan choferes y cuando tienen policías y patrullas no hay combustible. La realidad es que lo que falta es compromiso de trabajo.

Hace meses que los delitos crecen en la provincia de Buenos Aires y no por eso debemos los vecinos de Avellaneda consentir que no nos cuiden.

El municipio durante años le pudo cargar culpas a la gobernadora Vidal y si bien muchas de las falencias fueron por un ministro para el espanto como lo fue Ritondo, no menos cierto es que Sergio Berni no arranca y solo tiene tiempo para andar de entrevista en entrevista, como si su gestión se resolviera en los medios periodísticos.

En Avellaneda los máximos responsables son el intendente Jorge Ferraresi, la secretaria de seguridad Mónica Ghirelli y el subsecretario Marcelo Rey, luego el Jefe Distrital de laPolicía Bonaerense quien tiene a cargo las comisarías y el Comando de Patrullas, responsable del patrullaje y la prevención, algo que hace tiempo es muy deficiente.

Mónica Ghirelli sigue siendo la misma ineficiente de siempre, es evidente que no aprende ni de sus propios errores, asegura en las reuniones que las cámaras funcionan, cuando en los hechos la realidad es otra, hoy se cometió un robo a metros del domo de la calle Nazar y Tapalqué, pero nunca se dieron cuenta al parecer en el Centro de Monitoreo, peropara peor nadie atiende en el número 4205-4509 de la secretaria de seguridad.

Los delincuentes pueden andar tranquilos y alegres por Avellaneda porque no hay prevención y cometido el delito tampoco posibilidades de esclarecerlos, muy distinto a lo que ocurre en el partido lindante Lanús, donde las cámaras funcionan sin tantos problemas.

En Gerli, los delitos no solo han crecido de forma alarmante, sino que muchos vecinos han sido detenidos por estar involucrados en robos, homicidios y otros delitos.

El titular de la comisaría 6ta de Avellaneda es el Subcomisario Javier Gonedorosqui, quien sabe perfectamente la problemática de los vecinos, se le han señalado lugares puntuales para investigar, pero a la fecha nada ha realizado, pareciera que el jefe de la comisaría no tiene intenciones de cumplir con su deber, porque las excusas suelen ser ridículas, como la negativa a cumplir con los controles de talleres y estacionamientos, en momentos que crece el robo de autos y autopartes, la falta de controles de la gran cantidad de motos sin patentes que circulan por las calles con impunidad, las plazas copadas por delincuentes privando a los niños de su disfrute, se lo han dicho en las reuniones y se lo he recordado, pero pareciera que el joven oficial cree que le piden un favor y no que cumpla con su trabajo, los barrios donde se controlan los talleres y se clausuran curiosamente disminuyen los robos de autos.

Los últimos detenidos por delitos graves que incluyen el homicidio eran residentes de Gerli, si alguien hiciera su trabajo, tendríamos menos víctimas.

Por el lado del municipio sigue la fiesta de gastar en circo y que el vecino se joda, los reclamos por la falta de reposición de la luminaria de la intersección de las calles Tres Sargentos y Tapalqué se han archivado sin que el municipio indique los motivos, ya que el farol nunca fue repuesto y los responsables de romperlo siguen dañando autos, veredas, cortando cables y rompiendo luminarias sin que nadie haga algo, por ejemplo el director de tránsito Ramón Leiva que tiene tiempo para las amigas del Facebook, pero no para ocuparse de los reclamos de los vecinos.

Se sabe que la falta de luz beneficia a los delincuentes, pero eso el municipio lo usa solo cuando tiene que justificar gastos millonarios.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw