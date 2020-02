Lanús: Reclamo de cliente del Banco Galicia

Un usuario de redes sociales y cliente del Banco Galicia, realizó una queja y denuncia contra la institución, Sergio Graziadio publicó en Facebook:

Bueno .. el lunes pasado reclame al Banco Galicia sucursal 94 Lanús Este , 100 dolares truchos qué retire por caja … después de varios reclamos me devuelvan la plata pero no reconocen el fraude y me obligan a firmar un papel (foto) que deja sin efecto los reclamos y o denuncias , a cambio de los 100 dólares.

Ah tener cuidado a la hora de manejarse con la moneda con la que uno no está acostumbrado , siempre hay un garca, llámese cajero , tesorero o más grave aún entidad bancaria como por ejemplo Banco Galicia sucursal 94 Lanús Este.