Lanús: Denuncian mala atención en el Hospital Evita

Un usuario de la red social Facebook denunció mala atención en el Hospital Evita de Lanús, donde relata que su esposa lleva varios días sin que se realice la operación programada. El relato:

Hoy se cumplen 23 días desde que está internada mi señora … una simple operación de vesícula que tarda como mucho 1 hora …3 veces ya se la suspendieron… que no ahí insumos … nos ofrecimos a comprar los insumos y no te dejan … no le quieren dar el alta no le quieren dar el traslado a otro hospital …. todo esto ocurre en EL HOSPITAL EVITA de Lanús…. si nos la llevamos tenemos que firmarles un papel como que es responsabilidad de nosotros y como que estamos conformes …. conformes de que hdmp????

Ese hospital está con covid y los médicos no quieren operar para que se desocupen las camas y entren pasientes nuevos que pueden estar infectados…esa es la realidad de esto… que no ahí insumos eso es todo mentira …

Necesito ayuda … después uno hace quilombo y es un negro ESTO ES ABANDONO DE PERSONA ACA Y EN CUALQUIER LADO …

La tienen a calmantes así nomás… sin comer … ya no se que hacer … si alguien me puede dar una mano ..sino compartan …

Mañana les voy a mostrar como previenen el COVID 19 en el HOSPITAL EVITA

Tenemos una bebé de 3 meses que nos necesita mucho

