Landaburu volvió a la pavada política

Fernando Landaburu, concejal de Juntos por el Cambio, volvió a lo que le parece lo más cómodo, hablar por hablar, en una curiosa entrevista, que parece el relato de un vecino X, ajeno a la política, Landaburu intenta hacer una oposición desde la opinión personal.

Así como Ferraresi se comparta como un gran irresponsable, parece que la cosa en Avellaneda pasa por ahí, por hacer afirmaciones sin sustento, como si los vecinos encontraran soluciones en sus expresiones de deseos, el vicio de los políticos de ver la foto en los medios a los que les dan pauta, los ha vuelto torpes y sin responsabilidad, saben que pueden decir cualquier pavada y se lo van a publicar porque para eso pagan.

Esa complicidad de hacer política basura, se potencia por el nivel que a la vez tienen los medios me prensa en general, no buscan periodistas para trabajar, buscan una cara, un nombre que firme las «notas» y el contenido es irrelevante.

El último titular periodístico de Fernando Landaburu es el siguiente: Landaburu y el rechazo a la Rendición de Cuentas: “No sabemos si la Municipalidad gasta bien o mal y si respeta las normas”.

Digo yo, un político, presidente de la UCR, concejal y además con aspiraciones políticas de ser intendente, no piensa antes de hacer afirmaciones?, yo o un vecino común podemos decir que no sabemos, pero Landaburu es parte del legislativo local, que alguien le avise por favor para que deje de «lavarse las manos» y hacer política desde la duda y en una posición ingenua.

Lo que sigue es más de lo mismo, que no se rinde cuentas por los presupuestos, que se gastaron millones en publicidad, que la seguridad no funciona bien, que las cámaras del Centro de Monitoreo no fiman ni previenen delitos, ¿algo nuevo?, digo yo, y se lo dije personalmente a Landaburu, ¿qué motivos le impiden a él y al resto de los concejales de Cambiemos hacer una denuncia en la justicia? hay varios abogados entre ellos sumado al presentador de noticias estrella Luis Otero.

Si hay como desliza la duda del destino de millones de pesos, eso es un delito y en lugar de decir NO SABEMOS, lo correcto es ir al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires y a la justicia penal, el resto es payasadas políticas, si van por ese camino armen un circo los personajes los tienen.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw