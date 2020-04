La Plata: Denuncian al dueño de una peluquería por abuso sexual contra una empleada

El descargo da cuenta de que el ataque sexual ocurrió el pasado lunes y las manifestaciones ya están cargadas en sede judicial.

Una mujer denunció este miércoles en la DDI La Plata que su jefe la violó en las instalaciones que la peluquería “Greco Romano” posee en la zona de Avenida 122 y 66.

Según la denuncia a la que accedió este medio la damnificada fue sometida por el dueño del local en la planta alta del comercio: “Yo debía hacerme la tercera sesión de electrodos, él me pidió que me saque la ropa y lo espere. Cuando regresó y vio que no me había sacado la ropa me preguntó por qué y le dije que no quería hacerlo”, indicó la mujer al tiempo que agregó que se sintió incomoda.

Cabe señalar que en el lugar funciona una academia para peluqueros y también se ofrecen otros servicios de estética en el primer piso. Continuando con su relato la mujer agregó que el dueño llamado Ricardo Marcha comenzó a decirle que debía tener sexo con él porque era su jefe y que todas sus empleadas habían pasado por lo mismo.

“Me introdujo sus dedos en partes intimas mientras yo lloraba”, indicó la víctima en su denuncia penal.

Ahora el caso está siendo investigado y la justicia buscará avanzar en la pesquisa. Hasta el momento el acusado no fue detenido y buscarán reconstruirlos momentos previos y posteriores con declaraciones y relevando cámaras de seguridad del interior del local.

A partir de estos hechos la denunciante perdió su trabajo y ahora quedó a la espera de que el hecho sea esclarecido por la justicia.