la Justicia le ordenó al Gobienro de la Ciudad reincorporar a todos los agentes de tránsito a los que no les habían renovado el contrato

Así se lo ordenó un juzgado en lo Contencioso Administrativo porteño sobre 78 empleados que eran monotributistas. Desde la Secretaría de Transporte anticiparon que apelarán la decisión.

La Justicia porteña en lo Contencioso Administrativo ordenó reincorporar 78 agentes de tránsito, cuyo contrato como monotributistas no se renovó. Consideró que el Ejecutivo no cumplió con una medida cautelar que en noviembre dispuso que la Ciudad no podía desvincular a los contratados ni empeorar su situación laboral. En tanto, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas anticipó que apelará la medida.

En enero, el Gobierno porteño pasó 292 de los 1.793 agentes que eran monotributistas a planta transitoria, pero a 78 no les renovó el contrato. La situación laboral de estos empleados porteños quedó al descubierto después de que en septiembre, Eugenio Veppo chocó alcoholizado a un puesto de control de alcoholemia, mató a Cinthia Choque e hirió a Santiago Siciliano.

En ese entonces, la jueza Patricia López Vergara dictó una cautelar y le ordenó al Gobierno porteño «abstenerse de agravar y/o socavar y/o desfavorecer el vínculo que contractualmente refleja la situación laboral que mantiene a la fecha con los Agentes de Tránsito».

También ordenó que el Ejecutivo debía darles una cobertura de salud y garantizar la reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo, la cobertura de enfermedades profesionales y, llegado el caso, la indemnización por invalidez hasta que «los agentes contratados pase a integrar la planta transitoria». El Gobierno porteño anunció que iba a regularizar la situación de los agentes.

Ahora la jueza Elena Liberatori sacó una resolución en la que declara que el Gobierno porteño está incumpliendo la medida cautelar y estableció que se restituyan a su labor la totalidad de los trabajadores del Cuerpo de Agentes de Tránsito y Transporte desvinculados por el GCBA con posterioridad al 1° de noviembre de 2019.

La Secretaría de Transporte sostiene que no hubo despidos, sino que no renovaron contratos que vencían el 31 de diciembre porque habían incumplido sus funciones «por reiteradas ausencias sin justificación».