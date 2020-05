La AJB denunció a la jueza Márquez, de Quilmes, por incumplimiento del aislamiento

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB ) denunció ante la Suprema Corte los incumplimientos reiterados de la normativa en materia de aislamiento obligatorio por parte de Julia Elena Márquez, titular del Juzgado de Ejecución N° 1 de Quilmes.

En la presentación realizada al Presidente de la Suprema Corte, la Asociación Judicial Bonaerense requirió la intervención del máximo Tribunal para hacer cesar las irregularidades en el cumplimiento de la normativa vigente respecto de las convocatorias para realizar trabajo presencial, en cuanto resultan violatorias de las medidas de aislamiento social obligatorio dispuestas por las autoridades nacionales.

“Julia Elena Márquez, titular del Juzgado de Ejecución N° 1 de Quilmes, no sólo puso en peligro a través de sus decisiones la salud del personal del juzgado, de sus familias y de la sociedad en su conjunto, sino que también niega de manera sistemática a las y los trabajadores de la dependencia el ejercicio de sus derechos laborales”, denunció el gremio.

El nombre de Julia Márquez tomó relevancia pública desde los comienzos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, a partir de la actitud irresponsable que asumiera al incumplir la cuarentena impuesta a las personas que ingresaban al país provenientes de destinos con casos confirmados de coronavirus. Márquez, luego de regresar de un viaje por Europa, concurrió a trabajar con síntomas compatibles con dicha enfermedad, lo que obligó a la Suprema Corte a cerrar el organismo en forma preventiva y aplicar el protocolo correspondiente a la totalidad del personal.

Por su parte, la presencia en los medios de comunicación de Julia Márquez continuó a raíz de manifestaciones públicas en las que difundió datos falsos sobre excarcelaciones y detenciones domiciliarias supuestamente concedidas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. En ellas, Márquez perjudicó la imagen pública de algunos de sus colegas, realizando un aporte sustancial a la manipulación y banalización del debate público sobre este tema que impulsaron diferentes sectores políticos y gran parte de los medios de comunicación.

Posteriormente, y ya vigente el asueto con suspensión de términos dispuesto por la Suprema Corte, la magistrada se empeñó en violar todas y cada una de las escasas regulaciones dispuestas por la Suprema Corte para proteger la salud de las y los trabajadores judiciales.

“En efecto, durante el mes de abril –período en que no se encontraba de turno el organismo- convocó a una cantidad irracional de personal a trabajar de manera presencial –alcanzando en algunos casos el número de diez personas- con la finalidad de realizar tareas que en muchos casos no revistieron urgencia alguna. Asimismo, dispuso una extensión de la jornada hasta altas horas de la tarde -y en algunos casos entrada la noche-, a lo que se suma la asignación a las y los empleados del organismo de tareas que no son propias de la función que desempeñan”, sostuvo la AJB, en un comunicado de prensa.

“A raíz de haber tomado conocimiento de todas estas irregularidades, desde la AJB decidimos efectuar la denuncia correspondiente a la Suprema Corte”, manifestó Gonzalo Cianis, secretario General de la departamental Quilmes de la AJB. “Sin embargo, transcurridos casi quince días de la presentación, la magistrada continúa adelante en su decisión de quebrantar todas y cada de una de las normas que se han establecido a fin de salvaguardar la integridad física de las y los trabajadores judiciales”, agregó.

Por otra parte, en las últimas horas desde el sindicato relatan que han tomado conocimiento que Márquez, a través de sus redes sociales, insta a la población a incumplir el aislamiento obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales en sintonía con los movimientos “anticuarentena”, incurriendo en la figura de apología del delito.

“Hasta el momento no tenemos conocimiento que la Suprema Corte haya tomado medidas para hacer cesar la conducta antijurídica de la magistrada, lesiva de las derechos de las y los trabajadores. Ante la gravedad de los hechos denunciados, desde el sindicato instamos a la Suprema Corte a realizar la intervención correspondiente de manera urgente”, finalizó Cianis.