Junín: Logran que le devuelvan las plantas de cannabis a un paciente oncológico

Tras la intervención de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Justicia ordenó que le devuelvan cuatro plantas de cannabis robadas a Luis Alberto González, un paciente oncológico de Junín que las utilizaba para elaborar productos destinados a paliar los dolores producidos por los tratamientos contra el cáncer, y que las mantenía en su poder la fiscalía luego de un procedimiento hecho para recuperarlas.

Así lo decidió la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de esa ciudad, quien hizo lugar al reclamo de la defensa de González, que fue acompañado por el organismo que conduce Guido Lorenzino en carácter de amicus cureae, luego de que el Juzgado de Garantías N°2 de ese distrito rechazara el pedido.

González sufre cáncer en la faringe con metástasis en un pulmón y había denunciado que le robaron las plantas de su propiedad, las cuales usa para la elaboración de aceite y vapeo como medicina paliativa para los dolores y molestias crónicas que le provocan los tratamientos.

Luego de que la policía detuviera a quienes cometieron el hecho, sustrajo las plantas y dio intervención a la U.F.I.J. Nº 8 de Junín, que las mantuvo bajo custodia judicial, en una decisión que, según la defensa, era “arbitraria y carente de fundamentación”, al no asignarle a González la calidad de víctima sino de imputado por presentarse a la comisaría a reclamar por las plantas forzado por una situación que representaba una afectación a su estado de salud.

Ante este escenario, la Cámara exigió la devolución al resaltar lo fundamental del derecho a la salud por sobre la respuesta punitiva que pueda corresponderle eventualmente al Estado a través de este Poder Judicial.

En ese sentido, el tribunal consideró que no existió delito alguno porque “su conducta no afectó a terceros, no puso en riesgo la seguridad ni la salud de nadie, y la tenencia de ese cultivo no trascendió su esfera íntima y privada”.

“Celebramos que se haya entendido la gravedad del caso y la importancia que estas plantas tienen para la salud de González. Es necesario seguir avanzando en la comprensión de las ventajas que ofrecen el cannabis medicinal para este tipo de tratamientos y que las leyes acompañen estos cambios para que no se repitan situaciones lamentables como estas”, indicó por su parte Lorenzino.