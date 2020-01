Jujuy: Escándalo ministro de Trabajo de Morales pidió licencia en medio de denuncias por acoso laboral y sexual

Se trata de Jorge Cabana Fusz, quien además es titular de La Bacaria en Jujuy. El asunto llegó a la justicia penal y lo acusan de acoso laboral y sexual. La denunciante es una empleada precarizada en el propio Ministerio de Trabajo.

La situación lleva unos meses y desató una fuerte crisis política. Es que una trabajadora de la Dirección Provincial de Buenas Prácticas Laborales y Violencia Laboral presentó ante el propio gobernador el 3 de abril de este año una denuncia por acoso sexual y maltrato laboral contra el Ministro de Trabajo jujeño Jorge Cabana Fusz.

La empleada relata que su situación laboral es precaria ya que está contratada bajo la modalidad de locación de servicios. En consecuencia no tiene cobertura social y se la priva de muchos adicionales con los que cuentan otros empleados, tampoco cobra un aguinaldo. Esta situación vulnerable dio lugar a distintos hechos de acoso por parte del Ministro, según se relata en la nota presentada en gobernación.

En ocasión de caducar su contrato en 2017, de acuerdo a la descripción de la trabajadora, el Ministro le comentó que el Gobernador no iba a firmar la renovación de ninguno pero que como él era «amigo de su padre» realizaría gestiones particulares para conseguir el nuevo contrato. La instó a que lo siguiera yendo a ver por el tema y a continuación la invitó a salir y a encontrarse fuera del horario laboral. Invitación que la empleada rechazó. Las propuestas del ministro se repitieron como las citaciones a su oficina con distintas excusas, en especial para hablar de un posible aumento de sueldos.

En agosto se les pagó, en forma de viáticos el aguinaldo a otros empleados contratados bajo similar modalidad que la denunciante. Como ella no lo percibió, elevó el reclamo al Ministro Cabana Fusz, quién le respondió: «vos sabés lo que tenés que hacer para tener aguinaldo», y agregó que si salía con él le iba a dar todo lo que ella quisiera. A esas alturas, el repetido acoso por parte del funcionario, sumado a la inestabilidad laboral y baja remuneración le provocó a la trabajadora problemas de salud como insomnio, fuertes dolores de cabeza y una profunda angustia, según expresa en la denuncia.

Con motivo de un aumento de sueldo en septiembre de 2017, Cabana Fusz convoca nuevamente a la empleada y le expresa «Viste lo que hice? Les aumente a todos por vos, era la única forma que tenía para darte una mano», y además le ofreció que a cambio de una salida le daría parte de su sueldo para ayudar a la manutención de la hija de la trabajadora.

En diciembre de ese año, se repitió la falta de pago de aguinaldo. La denunciante acudió a reclamarlo al despacho del funcionario quien exaltado le gritó «vos sos una pendeja de mierda y no me vas a venir a decir como son las cosas, a vos no te doy aguinaldo porque tenés un contrato distinto al de los demás». Aunque finalmente ante consulta a la Subsecretaría de Trabajo se le otorgó el aguinaldo en forma de viáticos, la reunión concluyó con un grosero improperio por parte de Cabana Fusz para la mujer: «vos tenés que mamarla antes de pedir algo».

Por la repercusión que tomó el tema, el gobierno de la provincia de Jujuy a través de un comunicado expresó que la decisión del titular de la cartera de trabajo, que también es titular de la seccional jujeña de La Bancaria, es pedir licencia y «esclarecer las acusaciones en su contra y que son de público conocimiento».

A pesar de que el caso llegó a la Justicia y a los medios de comunicación, el Gobierno de la Provincia no tomó medidas para separar del cargo a quién estuviera acusado de impartir violencia de género.