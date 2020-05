Juan Roccabruna, recepcionista de la clínica Mühlberger y el circo mediático en Intrusos

Hace minutos, durante la entrevista a uno de los ex recepcionistas de la Clínica de Mühlberger, quedó en evidencia que la causa tiene más de dichos mediáticos que de evidencias que puedan ser de utilidad en el plano legal.

Es una causa a la medida de las preferencias de la Fiscal de la causa la abogada María Valeria Massaglia, ya que de ser ciertas las declaraciones de Juan Roccabruna, debería encabezar las testimoniales antes que Moria Casán.

A las potenciales evidencias de difícil probanza, el joven contó como una anécdota que a los pacientes que esperaban impacientes se les ofrecía un té rojo para relajarlos, pero que en realidad se le agregaba Clonazapam, según sus propios dichos, había en la cocina una botella de Clonazepam, que curiosamente no encontró la policía en el allanamiento.

El Clonazepam es un fármaco perteneciente al grupo de las benzodiazepinas que actúa sobre el sistema nervioso central, con propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, miorrelajantes, sedantes, hipnóticas y estabilizadoras del estado de ánimo.

El curioso recepcionista que concurrió con un mediático abogado penalista, se mostró nervioso cuando Marcela Tauro, la única que actuó como periodista, le pregunto a Juan si él era consciente de lo que acababa de decir, ya que está reconociendo el haber cometido un delito y que no es excusa decir que él era un empleado, porque se puso ella misma como ejemplo al decir si Jorge me pide que le ponga unas gotas de Clonazepam a Pallares yo no lo hago.

El abogado del actor devenido en recepcionista intentó minimizar la situación al decir que el único culpable es el médico, pero hasta un estudiante sabe que no es excusa si lo suministrado puede ser perjudicial para la salud, ya que no hay certeza de la cantidad de gotas que se aplicaban en la bebida.

Semejante revelación debe tener una inmediata acción judicial por lo que esperamos el Fiscal General de la Ciudad JUAN BAUTISTA MAHIQUES se ocupe del tema ya que ha mostrado un interés especial en los medios periodísticos, muy distinto a otros casos donde ha actuado la Fiscal Massaglia con una actividad judicial reprochable, como por ejemplo el no impulsar la investigación de una causa donde una joven era amenazada y acosada, llegando la víctima a concurrir a la fiscalía en una crisis nerviosa al ser amenazada en la vía pública por su acosador y enterarse que la causa estaba archivada.

Quien haya visto la entrevista, habrá notado que el joven solía perderse y necesitaba le digan por donde iban, lo que hace dudoso su relato porque se podría pensar que es por los nervios de hablar en un medio, pero tratándose de un actor, con presentaciones en público en teatros, esa excusa queda en abstracto.

El tiempo nos dirá si la justicia trabaja con eficiencia o es una más de las causas mediáticas donde se sale a «pescar».