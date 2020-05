Jorge Ferraresi, los vecinos reclaman cumplimiento

Algo no funciona bien en el rol del municipio, hay un elevado número de personas circulando por las calles de Avellaneda sin ningún tipo de cuidado, las medidas preventivas en los comercios habilitados no existen y todo eso hay que sumar los comercios no habilitados que funcionan a puertas cerradas.

Se sabe que aún no hemos llegado al pico de contagio y parece que los días han relajado incluso a quienes deben controlar, los Cuidadores Ciudadanos no solo no controlan a los comercios sobre las medidas de prevención, sino que no advierten a los que trabajan a pesar de no estar habilitados, se entiende la necesidad económica, pero todos hacemos un esfuerzo en ese sentido, más aún, hay casos de dueños de comercios que no son residentes en Avellaneda, lo que constituye un delito al incumplir con el Decreto Nacional sobre aislamiento social y no estar comprendidos en las excepciones.

Hace mucho que sostengo que el intendente Jorge Ferraresi está mal asesorado y con un entorno ineficiente de mínima, no escuchar los reclamos de los vecinos, permitir que algunos hagan lo que se les venga en gana o beneficio no es gobernar para TODOS.

Sí tenemos un aumento de casos no es solo por la irresponsabilidad ciudadana que la hay, sino por una falta grave de controles que le corresponden al municipio y la provincia de Buenos Aires.