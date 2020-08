Jorge Ferraresi, ¿irresponsable o mentiroso?

Jorge Ferraresi el intendente de Avellaneda, es un tipo de esos que sorprende por ser el mismo su peor enemigo, un político con capacidad para sortear acuerdos políticos, pero con una incapacidad natural para asumir sus errores.

No se puede discutir que en el partido de Avellaneda las obras se ven, pueden gustar, pueden ser criticadas, incluso estar sospechadas de haber sido sobrefacturadas, pero están, lo que no se explica entonces es la actitud caprichosa y ridícula de un intendente de sostener en el cargo de dos funcionarios que acumulan denuncias penales, que son rechazados por los vecinos y que han demostrado de sobra no estar a la altura de las circunstancias.

La secretaria de seguridad Mónica Ghirelli y el subsecretario Marcelo Rey son dos ejemplos indiscutidos de incapacidad y sospechados y denunciados por corrupción, ambos responsables de que en tiempos de Vidal no bajaran recursos para la Policía Local, cuyo jefe también con una pila de denuncias era el actual Jefe de Estación Comisario Inspector Gregorio Martínez.

Este trío de mentirosos y soberbios, han generado un abismo entre el municipio y los vecinos, pero es usted Jorge Ferraresi el mayor culpable de la ola de delitos y del malestar real de los vecinos.

Nadie duda a esta altura que la oposición hace esfuerzos por llevar para su lado la mayor cantidad de gente descontenta con la seguridad y a los que viven con el miedo de terminar siendo víctimas de los delitos.

Usted, Jorge Ferraresi, le hace todo fácil a tipos como Luis Otero o Fernando Landaburu, para que crezcan, les deje todo para que inculquen los vecinos que ellos son el cambio y que falta seguridad.

Desconozco en qué momento de su vida usted Jorge dejó de importarle mentir o ser un ridículo que avala la gestión policial actual, los logros a casi 8 meses de estar a cargo del Subcomisario Couceiro de la comisaría 1ra son recuperar una bicicleta, una pelota y algunos gramos de droga, GRAMOS Ferraresi, los allanamientos a la fecha son una vergüenza, por Avellaneda circulan a diario miles de kilos de cocaína, de pasta base y de marihuana, pero parece que la policía y la fiscal temática Garibaldi se conforman con el menudeo barrial, así, lamento informarle que no se combate la droga, menos el narcotráfico, a la vuelta de la comisaría 1ra 24 hs venden drogas de la que pueda antojarse y a la fecha no han hecho un solo allanamiento, en la misma cuadra hay 4 cámaras del Centro Municipal de Monitoreo que curiosamente no captan nada, ¿no le parece raro?.

Cuando entre los «logros» usted afirma que se han sacado muchas armas de circulación es evidente o que usted no distingue una gomera de una pistola o bien repite lo que algún pícaro le informa, en todos los allanamientos a la fecha las armas recuperadas son armas comunes, en su mayoría de uso civil y más de la mitad sin condiciones de uso, que hay armas en poder de los delincuentes es evidente por la ola de robos que se producen a diario, pero miente si considera que es un logro las armas secuestradas.

Alguna vez leí que si tus palabras no superan el silencio es mejor guardarlas, en materia de seguridad las cosas están mucho peor, sus últimas declaraciones son una falta de respeto a los vecinos, a su miedo y al dolor de las víctimas, lo invito a un debate real a usted y a ese grupo de funcionarios sobre la realidad de la seguridad, pero le repito, con ese equipo deprimente no va a tener ningún logro.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw