Jorge Degli Innocenti, la critica menos esperada

El ya histórico político local Jorge Degli Innocenti, se despachó en una entrevista con duras criticas a la policía por la inseguridad que va en aumento en Avellaneda, al igual que en el resto de la provincia.

Dicen que el hilo se corta por lo más delgado y si bien no hay dudas de que hay policías que no están a la altura de las circunstancias, resulta un exceso y una enorme irresponsabilidad que alguien que hasta hace poco formó parte del ejecutivo y el legislativo local, hable como si se tratara de un vecino más.

Que hoy los años lo hagan lucir al «papa» Innocenti como el abuelito de Heidi, no implica que quien habla sea un inocente o ingenuo anciano, sino de un hombre que vivió y muy bien durante muchos años de la política, que fue y vino de un dirigente a otro y que sabe mejor que nadie los «acuerdos» políticos que hubo y hay en Avellaneda, incluso de algunas «ayudas» a sectores violentos de las barras que son parte de la delincuencia local.

Política y delito no son cosas ajenas y si le consta que hay zonas liberadas como señala puntualmente el barrio de Piñeiro, debería si es un hombre de bien hacer la correspondiente denuncia penal y administrativa.

Algunos de los pasajes más relevantes de la entrevista:

Jorge Degli Innocenti, reciente víctima de dos episodios de inseguridad en su domicilio, aseguró que existen zonas liberadas en el distrito y no dudó en responsabilizar a la Policía Bonaerense.

“Me entraron por el garage de mi casa y a mis vecinos también les robaron. Hubo un intento de marcha ayer, pero fue muy politizado. Yo creo que hay que ver qué hacemos con la seguridad a nivel provincial y municipal”, sostuvo Jorge Degli Inoccenti en diálogo con el programa radial Política del Sur, al referirse al hecho que sufrió en carne propias días atrás.

Acto seguido, consideró que «aumentaron mucho los hechos delictivos en Avellaneda y la gente no denuncia. La policía siempre tiene excusas, nunca vi algo así».

«He participado de todos los foros y he hecho muchas gestiones para mejorar la seguridad. La industria de la seguridad, o de inseguridad, da ocupaciones a más de dos millones de personas», afirmó.

Cuando se le preguntó sobre la gestión del actual ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, respondió: «Es un amigo, estuvo en las fuerzas nacionales. Lo provincial es distinto. Por ejemplo, en Santa Fe, un jugador está refugiado porque lo quieren asesinar. La seguridad provincial es diferente.»

«Yo creo que hay zonas liberadas desde hace tiempo en Avellaneda. En Piñeyro le robaron cuatro veces al mismo restaurant. Si eso no es zona liberada, no sé que es. Ahora, ¿la solución es marchar a la casa del jefe de Gabinete o de Jorge Ferraresi? No, vayamos a la comisaría», enfatizó Degli Inoccenti, al referirse a la marcha realizada el lunes pasado en la plaza Alsina.

«No quiero una marcha como la de ayer, donde los espacios opositores que no hicieron nada estén quejándose de la sociedad», agregó.

Degli le miente a los lectores porque existe una cuestión de recelos y desencuentros entre algunos funcionarios del municipio y algunos comisarios, cuestiones que han dejado heridas que no se cierran y en política todo es oportunismo, como buen político Degli juega con la falta de información y memoria de los vecinos y carga culpas en la policía mientras direcciona las marchas a las comisarías, cuando el gran problema de la inseguridad pasa en un 60% por la justicia, solo quedan detenidos el 20% de los aprehendidos y el 40% restante se divide entre las autoridades políticas y la policía. ¿Qué sentido tiene ir a la comisaría? si el municipio colabora poco con la seguridad y son incapaces de entender la forma en que se previene el delito, de todo lo que puede hacer el municipio para colaborar con la seguridad solo hacen lo habitual, sin comprender que es de idiotas repetir lo que no funciona. A la fecha el tiempo siempre me ha dado la razón y hace 5 años desde El Sindical señalábamos los puntos donde el delito crecía, bueno, poco ha cambiado para bien y donde se refugian delincuentes locales, falta el apoyo del municipio.

Si los funcionarios municipales hicieran bien su trabajo, otra seria la realidad en Avellaneda, barrios como Gerli, tienen puntos denunciados por los vecinos donde paran delincuentes, se divierten e intercambian productos sin que el municipio se ocupe, entonces surge la pregunta ¿quién libera la zona?. Ocurre lo mismo en Sarandí, Piñeiro y Wilde, así la gente de bien, convive a diario con los delincuentes que montan negocios precarios de pantalla y no pasa nada.

Es muy extraño el ataque al Comisario Villalba que hace poco asumió en Piñeiro en reemplazo del Comisario Vinay que se fue diciéndole a los vecinos que su cambio era por algún funcionario de seguridad de municipio que no lo quería, es decir Villalba fue traído por pedido del municipio, presentado por Mónica Ghirelli avalando y dando su apoyo, pero Degli lo tira abajo del tren un par de días antes de que Piñeiro sume un nuevo muerto.

Solo acertó en su entrevista en que la marcha de la Plaza Alsina del día 4 de febrero era organizada y motorizada por la oposición Juntos por el Cambio, que vienen fogoneando Fernando Landaburu y Luis Otero, dos impresentables que sin proponer nada en concreto, dicen estar trabajando por los vecinos, personalmente les he preguntado qué pueden aportar y no han sabido dar una explicación.

Degli debería aceptar que su tiempo ya pasó, descansar y disfrutar de lo que le dio la política que es más de lo que hubiera ganado en el sector privado porque no tiene méritos para lo que ha ganado del Estado, ha sido parte de varios gobiernos y no recuerdo de parte de él compromiso alguno para mejorar la seguridad como dice, es un tipo muy rico para charlar porque es parte de la historia local, pero sus pensamientos atrasan muchos años, tiene los vicios de los políticos que nos llevaron a la sociedad que tenemos, está perfecto que opine, más cuando siente que le tocaron el culo a él y eso lo enoja, pero él sabe muy bien que tiene más manchas que el tigre de los cereales para andar levantando el dedo y señalar.

Ya es hora de que el intendente Jorge Ferraresi demuestre que le importa la vida de los vecinos, que se deje de sostener a gente que no entiende nada de seguridad o bien que los intime a que se asesoren, que si no saben pregunten, pero que dejen de lado la soberbia que han demostrado en todos estos años, convocan a los vecinos para el día lunes 10 a las 18:00 hs para participar en el 1er encuentro de Participación Ciudadana en Seguridad? es joda no? justamente los funcionarios que no aceptan criticas, que se enojan y ofenden, pero que no se les cae una sola idea, raro.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw