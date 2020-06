Jorge Alarcón acusó a Jorge Rizzo de buchón y alcahuete y este le respondió

Días pasados, el mediático abogado que suele estar en Crónica TV, acusó al abogado y fundador de Gente de Derecho Jorge Rizzo de buchón al denunciar a abogados que protestaban contra las autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

El 5 de junio el abogado Alarcón llegó a los estudios de Crónica TV con lentes oscuros y luego de no ahorrar calificativos despectivos contra Jorge Rizzo, justificó el uso de lentes por la persecución que Rizzo hace de los abogados que critican la política del CPACF, incluso lo llamó ridículo ya que aseguró que denunció a dos abogados que no estaban en la protesta solo por cuestiones de enfrentamiento político.

Pasaron los días y hoy Jorge Rizzo hizo su descargo en las redes sociales:

DENUNCIA: No suelo responder berretadas pero esta vez hago la excepción. Es cierto que se hizo una denuncia contra un grupo de vándalos que el lunes 1 de junio fue a la puerta del Colegio, empezó a golpear las persianas con objetos contundentes y, pretendió entrar de prepo TODO ESTÁ FILMADO. Si alguien hace eso en la casa de cualquiera de nosotros, o denunciamos o bien, los cagamos a tiros. De acuerdo a las filmaciones resultaron ser EMPLEADOS JUDICIALES DE LA CIUDAD, CON SALARIOS ENTRE $120.000 y $250.000. Si alguno cree que no se hizo lo correcto es problema de él, pero los delitos se denuncian. No hacerlo también es un delito.