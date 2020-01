Instagram bloqueó la cuenta de la modelo que se desnuda para ayudar a víctimas de los incendios en Australia

Curiosamente la red social Instagram bloqueó la cuenta de la modelo, ya que los perfiles con fotos y videos de desnudos abundan e incluso se encuentra en la red pornografía.

La instagramer, oriunda de Los Ángeles, aseguró que ya reunió 700 mil dólares que tendrán como objetivo, además, asistir a los afectados por los incendios.

La instagramer Kaylen Ward, oriunda de Los Ángeles, recaudó 700 mil dólares para ayudar a las víctimas de los incendios que azotaron a Australia y que terminaron con la vida de miles de animales. La joven reunió esa importante suma de dinero tras vender sus fotos desnuda por al menos 10 dólares por persona.

Todo comenzó cuando la modelo subió el último viernes a Twitter lo siguiente: «Estaré enviando ‘nudes’ a cada persona que done al menos 10 dólares a alguna de estas organizaciones que recaudan fondos para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, te enviaré una nude mía a tu DM. Debes enviarme confirmación de que donaste».

En pocos minutos comenzó a recibir mensajes de cientos de personas que donaban grandes cantidades de dinero. El domingo por la tarde ya había juntado, según otra de sus publicaciones, medio millón de dólares y el lunes avisó que esa cifra se había elevado a 700 mil.

«Estaba viendo todos los mensajes en Twitter sobre los incendios en Australia y me preocupaba mucho que no hubiera mucha cobertura de los medios y que no hubiera mucha gente donando», dijo a BuzzFeed News.

Kaylen Ward, la originaria de California, estuvo activa en Twitter desde Agosto de 2017. La modelo cambió su nombre a «THE NAKED PHILANTROPIST» (La filántropa desnuda) después de subir el Twit, el cual subió el 3 de enero, y el cual a la fecha tiene más de 83 mil RT. De la misma forma, la modelo decidió regalar un automóvil a una familia de Los Ángeles que lo necesite.