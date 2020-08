Hernán Doval apareció en las redes y se burlaron

A pesar de que el STMA hace años que gasta una considerable suma de dinero de los afiliados en prensa, permitiendo que algunos personajes como Daniel Ferro se enriquecieran mientras el sindicato no pagaba deudas y los afiliados se quedaban sin algunos servicios médicos, a pesar de eso, Hernán Doval no ha aprendido nada.

El único mérito sindical que puede mostrar Doval es el «pataleo» como un chico caprichoso, ni sus quejas, sus denuncias hicieron que el intendente Jorge Ferraresi lo tenga siquiera en cuenta y en su lugar se sentaron y se sientan con el intendente dos ex miembros de la comisión directiva del sindicato, Daniel Aversa y Walter Fariñas entre otros.

Mientras en la actualidad hay cientos de trabajadores en el municipio mal registrados, en negro, otros con mal trato laboral, se demoran los ascensos y otros son nombrados por afinidad, mientras no se respetan medidas de seguridad y salud, Hernán Doval sigue en la pavada de mostrarse en las redes como si fuera un influencer.

En su última aparición posteo, Hoy ya estuve en el Sindicato charlando con los compañeros que sufren injusticias en la Municipalidad..

Con las mismas convicciones pero con más fuerza que antes..!!

Como era de esperar la foto y el texto que no dice nada, fue levantado por los medios con pauta, esos mismos que no dan espacio a los trabajadores que el sindicato no representa por el solo hecho de que no aportan, una mentira más eso de la representación de los trabajadores, en realidad actúan como un club.

De paso recordarle que la distancia social recomendada es de 2 metros, el uso del barbijo sin distancia no tiene sentido, también es bueno cuidar la salud de la gente Hernán.

Los usuarios de las redes no tardaron en burlarse de los dichos de Doval, especialmente a su palabra INJUSTICIA, en lo personal me hizo acordar al ¡Viva Perón carajo! de Alfredo Casero.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw