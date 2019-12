Grúas Kuhn SRL de infracción en infracción

La firma Grúas Kuhn SRL de Avellaneda, con domicilio declarado en la calle José Manuel Estrada 1350 de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, parece gozar de cierta impunidad para cometer reiteradas infracciones de tránsito sin importarles.

Mientras que al resto de los vecinos los infraccionan y hasta les inventan infracciones de tránsito, es común que los vehículos de la firma se encuentren mal estacionados, si bien la calle no es muy transitada, las normas se supone son para ser cumplidas.

Pero el colmo de las infracciones y que demuestra que no sancionar a empresas es habilitar a que hagan lo que quieran como suele pasar en todo el partido de Avellaneda.

Días pasados, la Av- Belgrano a la altura de Güemes se congestionó y el motivo no era otro que el lenta circular de un clark de gran tamaño, violando las Ordenanzas locales y la Ley Provincial y Nacional de Tránsito en cuanto estos vehículos no pueden circular por cualquier calle y para circular en el tránsito diario deben reunir ciertas características de seguridad y prevención, el clark en cuestión no solo no ciruclaba con las luces de posición, sino que carece de toda señalización de prevención.

El municipio sigue estando ausente en cuanto al control de tránsito se refiere y en el mientras tanto, cada uno hace lo que le parece.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw