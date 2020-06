Gisele Alessi, hay que caminar un poco más por Avellaneda

La concejal del Frente de Todos, Gisele Alessi, es otro de los políticos locales que se suman al relato de que hay que cuidar las vidas, pareciendo defender la cuarentena, pero a la vez revela que de la realidad diaria de Avellaneda sabe muy poco.

Que los concejales oficialistas defiendan las medidas del Gobierno Nacional y provincial es necesario y lógico, pero ese relato frente a los medios locales, pierde coherencia cuando justamente en el partido de Avellaneda existe una liberación tácita de actividades que no se han autorizado formalmente pero que se sabe se desarrollan desde hace meses.

Esto es gracias que no existe interés por parte del municipio de controlar que los comercios realicen sus actividades cumpliendo con protocolos sanitarios y que no trabajen los que no se encuentran autorizados.

Mientras que cientos de vecinos fueron aprehendidos, sometidos a proceso judicial por violar el Decreto Presidencial 297/20 y los Art. 205 y 239 C.P., resulta que otros, que por su actividad son más peligrosos se benefician de ese relajo en los controles. Esto por si le interesa a la concejal lo tengo documentado y a su disposición si tiene alguna duda al respecto.

Son tan superficiales y básicos en las declaraciones que uno no puede más que sentirse alarmado de quienes ejercen una función legislativa a nivel local, pero que no se les cae una idea productiva para el bien de los vecinos, parece el HCD la vecindad del Chavo donde las entrevistas son un él dijo, ellos dijeron, el hizo, ellos no hicieron, cuando la única verdad es que los contagios crecen día a día, que hay más infectados de los que se informan en los partes, que hay gente con síntomas que se les hace firmar un compromiso con valor de declaración jurada y son enviados a sus domicilios para pasar la enfermedad.

En el medio de la pandemia, que ya está dejando una economía frágil la discusión gira en torno de si se gasta bien o mal, si el municipio informa o no en tiempo y forma.

No hay que ser un iluminado para saber que en salud, seguridad y educación, siempre es mejor prevenir, que es más económico, que esta ausencia de controles no es porque son un gobierno «copado» que no va contra el que quiere trabajar, aún cuando se expone, porque esa idea es ridícula, este virus es altamente contagioso y no expone solo al que se arriesga sino a quienes interactúan con ellos.

Entonces estimada Alessi, le sugiero que ya que escogió vivir de la política, comience con responsabilidad, que marque una diferencia entre los viejos políticos que no cambiaron nada solo sus cuentas y nivel de vida, pero han hecho muy poco por el bien común. Es noble vivir de su trabajo, pero es preferible honrarlo.

Por Marcelo Ricardo Hawrylciw