Gerli jaqueado por la inseguridad

El barrio de Gerli, partido de Avellaneda, se encuentra desde hace meses azotado por una ola de inseguridad que crece todos los días, ya los robos de autos, negocios y entraderas no tienen horario o días.

Se roba de día, de noche, fin de semana, entre semana y feriados, se roba aunque existan cámaras de seguridad y alarmas, si bien esto tiene unos años como antecedente de delitos, lo cierto y comprobable es que la comisaría ha tenido un retroceso importante desde que su titular es el Subcomisario Gonedorosqui, justamente lo contrario de lo que se esperaba de un policía que fue Jefe de Calle y por ende conoce muy bien el barrio y a sus habitantes.

Al parecer, el Subcomisario no entendió que ahora como titular de la comisaría, su trabajo no es el mismo y que ciertas «alianzas» ya no cuentan, por corrupción o negligencia, existen puntos que son un foco de delincuentes y que los vecinos denuncian, pero el jefe de la comisaría se niega a trabajar, primero culpando al municipio, a la justicia y después enojado porque no.

Los últimos robos a comercios, librería de la calle Lacarra y Newton, en la misma esquina el robo del auto a un padre que esperaba a su esposa comprara hojas para su hija que estaba en la escuela a metros del lugar quedó a pie y sin dinero, dos casas robadas en República del Líbano entre Camino Gral. Belgrano y Campichuelo, una casa en Elizalde y Crisólogo Larralde y el Club Social y Deportivo Villa Argentina de Salta y Carabelas son solo algunos de los que los vecinos tomaron conocimiento, evalúan marchar al municipio y la comisaría para reclamar más seguridad.